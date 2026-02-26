Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air Blade

Xe ga 125cc đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode

Like Euro 125 European Style Special Edition.

Kymco tiếp nối đà bán chạy của mẫu “New K1 Special Edition 125/150” với chiến lược hai xe cùng giá, bước sang đầu năm 2026 tiếp tục tung ra phiên bản đặc biệt mới dành cho nữ: Like Euro 125 European Style Special Edition.

Like Euro phiên bản đặc biệt được nâng cấp nhiều chi tiết tinh tế: đèn pha cổ điển bổ sung chụp đèn mạ crôm, ốp trang trí mạ crôm ở mặt trước, tay dắt sau hợp kim nhôm mới, tạo nên chất châu Âu sang trọng nhưng kín đáo.

Về tính năng, xe được bổ sung sạc nhanh QC3.0 và sử dụng yên xe dài thoải mái hàng đầu thị trường với thiết kế kéo dài thêm, nâng cao độ êm ái khi ngồi. Xe có 3 màu: xanh hoàng hôn, đen ngọc trai và trắng ngọc trai.

Like Euro 125 mới bổ sung các yếu tố phong cách Birkin như họa tiết trang trí Birkin, viền đèn pha màu bạch kim, bảng tên thân xe và tay dắt sau phong cách Birkin, kết hợp chắn bùn trước nâng cao và mâm nhôm hình sao nhẹ, tạo nên đường nét thanh mảnh, thanh lịch.

Yên xe dài 725 mm, mặt yên phẳng và tư thế ngồi khá thoải mái, đi một mình hay chở thêm người phía sau đều ổn. Hệ thống khóa tích hợp cho phép mở yên và nắp bình xăng nhanh gọn, đúng kiểu lên xe là đi, không cần loay hoay quá nhiều thao tác.

Xe có 4 màu: vàng ngọc trai, đen mờ, trắng ánh kim và xanh thiên ảo, hướng đến nhóm khách nữ chú trọng ngoại hình và phong cách.





Về vận hành, Kymco Like EURO 125 sử dụng động cơ 124,6cc, xy-lanh đơn, kết hợp hộp số CVT cho khả năng vận hành êm ái, phù hợp với việc đi lại trong phố đông. Xe có trọng lượng khô khoảng 115 kg, bình xăng 6 lít không quá nhẹ nhưng đủ đầm để chạy ổn định. Hệ thống phanh trước đĩa 226 mm, sau tang trống, lốp trước 90/90-12 và sau 100/90-10, thiên về sự êm ái và dễ kiểm soát.

Giá xe ga 125cc Kymco Like EURO

Xe ga 125cc Kymco Like EURO có giá bán 49 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.