Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Bình Thuận cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày 27/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày 27/2/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện Tuy Phong
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện Đức Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Đường Đinh Bộ Lĩnh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty TNHH Phụ Liệu May Kao Sing, thôn 4, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty Xây Lắp Lạc Hồng, thôn 1, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty TNHH Trang Trại Hàm Liêm, thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Bình Hiếu, Bình Đức, Hiệp Phước, Xuân Hội, Xuân An 1, Xuân An 2 - xã Bắc Binh; thôn Thái Hòa, Thái An, Thái Thành, Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn - xã Hồng Thái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) ngày 27/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Long An cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày 27/2/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Long sẽ không có điện để dùng.
Du lịch Tết Bính Ngọ 2026: Những kỷ lục mới và những con số ấn tượngSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã khép lại với những con số tăng trưởng ấn tượng, khẳng định sức phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam.
Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tây Ninh sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện nhiều giờ trong ngày một số hộ dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 27/2/2026: Sẽ cúp điện cả ngày một số khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực TP. Cần Thơ sẽ không có điện để dùng.
Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air BladeGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc đang khiến Honda SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, mức giá hấp dẫn chỉ 49 triệu đồng.
Những loại thuế phải nộp khi có nhà cho thuêSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội, cá nhân và hộ gia đình phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản có thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế nếu đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định.
Mâm cúng Tam sên giá vài trăm nghìn đồng hút khách đặt hàng ngày vía Thần TàiSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Những mâm cúng Tam sên bắt mắt, được sắp xếp đầy đủ các vật phẩm cúng lễ ngày vía Thần Tài được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắtBảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.
Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.