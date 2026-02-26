Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày 27/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày 27/2/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Tuy Phong

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Đinh Bộ Lĩnh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty TNHH Phụ Liệu May Kao Sing, thôn 4, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty Xây Lắp Lạc Hồng, thôn 1, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cty TNHH Trang Trại Hàm Liêm, thôn 1, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Bình Hiếu, Bình Đức, Hiệp Phước, Xuân Hội, Xuân An 1, Xuân An 2 - xã Bắc Binh; thôn Thái Hòa, Thái An, Thái Thành, Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn - xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.