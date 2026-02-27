Điểm danh những dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán sau kỳ nghỉ Tết 2026

Cụ thể, trong tháng 3, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất NO2, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/3/2026.

Cũng tại dự án này, sang tháng 4/2026 chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng với người mua 408 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích trung bình khoảng 70m²/căn. Trong đó, khoảng 90% số căn được bán, 10% cho thuê mua. Dự án này hứa hẹn sẽ hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Công an nhân dân chưa có nhà ở ổn định.

Bên cạnh đó, một dự án khác cũng có thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ trong quý 3/2026. Cụ thể là dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Dự án này xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m², gồm một tòa chung cư cao 15 tầng, một tầng hầm với tổng 196 căn hộ. Trong đó, 160 căn nhà ở xã hội, gồm 70% để bán và phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40–59 m², mỗi căn có giá khoảng 988 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Tiếp đến, dự án khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á đầu tư, với tổng quy mô hơn 4.900 m², gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai tầng hầm, tổng 459 căn hộ. Trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua đang thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người mua nhà. Giá bán dự kiến 29 triệu đồng/m² (chưa gồm thuế, phí, kinh phí bảo trì). Dự án dự kiến nhận hồ sơ từ 1–15/5 và hoàn thành vào quý 4/2027.

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập GĐXH - Người lao động tự do có nhu cầu mua nhà ở xã hội vừa đón nhận thông tin tích cực khi Bộ Công an ban hành Công văn số 511/C06-TTDLDC năm 2026, hướng dẫn xác nhận điều kiện thu nhập theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP.