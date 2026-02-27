Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Điểm danh những dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán sau kỳ nghỉ Tết 2026

Thứ sáu, 09:19 27/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tin vui cho nhiều người dân tại Hà Nội, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đồng loạt nhiều dự án nhà ở xã hội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ.

Cụ thể, trong tháng 3, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất NO2, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm chủ đầu tư vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/3/2026.

Cũng tại dự án này, sang tháng 4/2026 chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng với người mua 408 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích trung bình khoảng 70m²/căn. Trong đó, khoảng 90% số căn được bán, 10% cho thuê mua. Dự án này hứa hẹn sẽ hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Công an nhân dân chưa có nhà ở ổn định.

Bên cạnh đó, một dự án khác cũng có thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ trong quý 3/2026. Cụ thể là dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Dự án này xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m², gồm một tòa chung cư cao 15 tầng, một tầng hầm với tổng 196 căn hộ. Trong đó, 160 căn nhà ở xã hội, gồm 70% để bán và phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40–59 m², mỗi căn có giá khoảng 988 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Tiếp đến, dự án khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á đầu tư, với tổng quy mô hơn 4.900 m², gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai tầng hầm, tổng 459 căn hộ. Trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua đang thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người mua nhà. Giá bán dự kiến 29 triệu đồng/m² (chưa gồm thuế, phí, kinh phí bảo trì). Dự án dự kiến nhận hồ sơ từ 1–15/5 và hoàn thành vào quý 4/2027.

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhậpTin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

GĐXH - Người lao động tự do có nhu cầu mua nhà ở xã hội vừa đón nhận thông tin tích cực khi Bộ Công an ban hành Công văn số 511/C06-TTDLDC năm 2026, hướng dẫn xác nhận điều kiện thu nhập theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP.

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

GĐXH - Theo quy định mới tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP, mỗi cá nhân, hộ gia đình không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm. Quy định này nhằm siết tình trạng nộp hồ sơ tràn lan, đảm bảo công bằng và minh bạch trong xét duyệt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Điều kiện về thu nhập được hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2026

Điều kiện về thu nhập được hỗ trợ nhà ở xã hội năm 2026

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Giá cả thị trường - 58 phút trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max cũ đang rất rẻ tại Việt Nam vẫn không bị lạc hậu trước iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá từ 70 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía cả SH và SH Mode.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Một loạt khách hàng sẽ bị mất điện từ sáng sớm

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Một loạt khách hàng sẽ bị mất điện từ sáng sớm

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) ngày 27/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) ngày 27/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Long An cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày 27/2/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày 27/2/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Long sẽ không có điện để dùng.

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026: Những kỷ lục mới và những con số ấn tượng

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026: Những kỷ lục mới và những con số ấn tượng

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã khép lại với những con số tăng trưởng ấn tượng, khẳng định sức phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Bình Thuận cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tây Ninh sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện nhiều giờ trong ngày một số hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện nhiều giờ trong ngày một số hộ dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 27/2/2026: Sẽ cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 27/2/2026: Sẽ cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 một số khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực TP. Cần Thơ sẽ không có điện để dùng.

Xem nhiều

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Bảo vệ người tiêu dùng
MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giá cả thị trường
Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top