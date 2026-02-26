Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
Từ đêm 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), khi nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đã thưa dần người qua lại, khu vực "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) vẫn sáng đèn. Nhiều người dân đã có mặt xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. Trong dòng người ấy, ông Tô Hòa Bình là một trong những người đến đây sớm nhất.
Có mặt tại phố vàng từ 21h đêm 25/2, ông Bình cho biết, năm nay ông quyết tâm trở thành vị khách đầu tiên "mở hàng" với mong muốn đón lộc đầu năm. Dù tuổi đã cao, ông vẫn kiên trì chờ đợi giữa tiết trời đêm se lạnh, cùng hàng trăm người khác nối dài trước cửa hàng.
"Thói quen này tôi giữ hơn 20 năm nay rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày vía Thần Tài là tôi lại ra đây xếp hàng mua một ít vàng để lấy may", ông Bình chia sẻ.
Khác với mọi năm thường mua ít hơn, năm nay ông Bình mua 4 chỉ vàng nhẫn. Theo ông, giá vàng năm nay đã lên sát 18,5 triệu đồng/chỉ, cao hơn nhiều so với các năm trước.
"Năm nay giá vàng cao, nhưng tôi vẫn giữ thói quen. Mua vàng nhẫn để lấy vía tốt, cầu mong năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt là chính", ông Bình nói.
Ông Bình cho biết, số vàng mua trong nhiều năm qua ông không có ý định bán. Có những thời điểm giá lên xuống thất thường, ông vẫn giữ quan điểm coi đây là lộc đầu năm, không đặt nặng chuyện lời lãi.
Ông Bình cho biết: "Mua để lấy may là chính, còn chuyện giá cả tôi không quá bận tâm".
Vì đến xếp hàng từ rất sớm, ông Bình được nhân viên cửa hàng vàng bạc hỗ trợ ăn nhẹ và nước uống trong lúc chờ đợi.
Khi đồng hồ dần chuyển sang ngày 26/2 – đúng ngày vía Thần Tài, lượng người đổ về phố vàng Trần Nhân Tông ngày một đông. Đến khoảng 5h sáng nay (26/2), dòng người xếp hàng kéo dài trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để mong mua vàng cầu tài lộc ngay khi mở cửa.
Là khách hàng đầu tiên "mở hàng", ông Bình còn nhận được một món quà đặc biệt từ cửa hàng vàng như lời chúc năm mới may mắn. Giữa không khí náo nhiệt, ông vẫn kiên trì chờ đến giờ mở cửa, gương mặt ánh lên niềm vui giản dị của người đã giữ trọn một thói quen đầu xuân suốt hơn hai thập kỷ.
Trong dòng người chen chân ngày vía Thần Tài, hình ảnh người đàn ông 70 tuổi lặng lẽ ngồi chờ từ đêm khuya trở thành một nét chấm phá đặc biệt. Với ông Bình, giá vàng có thể biến động theo thị trường, nhưng niềm tin vào một năm mới bình an, thuận lợi mới là điều đáng quý nhất.
Trong hàng người chờ đợi còn có chị Nguyễn Thu Hương (35 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị cho biết đã có mặt từ 3h sáng để kịp mua vàng trước giờ đi làm.
"Tôi tranh thủ dậy sớm, gửi con cho ông bà rồi chạy ra đây xếp hàng. Mọi năm tôi thường mua vào buổi trưa hoặc chiều nhưng năm nay sợ đông nên đi sớm", chị Hương nói.
Theo chị Hương, dù giá vàng tăng cao so với năm trước nhưng chị vẫn mua 2 chỉ vàng nhẫn. "Mua để lấy may đầu năm là chính. Giá có cao một chút nhưng tâm lý đầu năm ai cũng muốn có chút lộc trong nhà", chị chia sẻ.
Đứng chờ giữa dòng người mỗi lúc một đông, chị Hương cho biết không quá sốt ruột vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chờ đợi. "Xếp hàng từ 3h sáng cũng hơi mệt, nhưng không khí ngày vía Thần Tài rất vui. Ai cũng háo hức nên mình cũng thấy phấn khởi theo", chị cười.
Giữa dòng người tấp nập từ đêm đến rạng sáng, hình ảnh những khách hàng kiên nhẫn chờ mua vàng cho thấy sức hút đặc biệt của ngày vía Thần Tài. Với nhiều người dân Thủ đô, dù giá vàng biến động ra sao, việc mua một chỉ vàng đầu năm vẫn là thói quen mang ý nghĩa tinh thần, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới bình an và thuận lợi.
Video: Người dân xếp hàng giao dịch vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (số 4 Mai Hắc Đế, Hà Nội).
GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
GĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.
GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.
GĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
GĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
GĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
GĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng "sốt" giá hay đứt gãy nguồn hàng.
GĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.
