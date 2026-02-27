Gợi ý cách chọn quà 8.3 để ghi điểm với người nhận

Ngày 8.3 là dịp lễ đặc biệt, là ngày để chúng ta gửi lời cảm ơn cũng như tri ân những hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ bên mình. Bên cạnh những món quà quen thuộc như hoa hồng lãng mạn, sô cô la ngọt ngào, sao bạn không thử "đổi gió", tặng cho một nửa món quà độc đáo hơn, mang ý nghĩa thiết thực hơn?

Các thiết bị gia dụng thiết thực đang trở thành xu hướng trong lựa chọn quà 8.3 (Ảnh: Tân Á Đại Thành)

Quà 8.3 nên chọn quà gì?

Tặng quà 8.3 nên lựa chọn những món quà vừa tinh tế vừa thiết thực cho cuộc sống hằng ngày cũng như phải đúng sở thích và nhu cầu của người nhận sẽ giúp món quà trở nên ý nghĩa hơn.

Quà 8.3 tặng mẹ ưu tiên quà tặng sức khỏe

Quà 8.3 tặng mẹ nên lựa chọn những món quà thiên về chăm sóc sức khỏe hay hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, "giải phóng" sức lao động để mẹ có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Những thiết bị gia dụng như: máy lọc nước, bếp từ hay chậu rửa,... là những lựa chọn lý tưởng.

Với những chiếc máy lọc nước, mẹ sẽ có một nguồn nước uống đảm bảo. Nhờ vậy, sức khoẻ cũng sẽ được cải thiện, đồng thời hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh lý do nước kém chất lượng gây ra. Sở hữu lõi lọc RO nhập khẩu từ Mỹ và Hàn Quốc, cùng hệ thống lọc đa tầng giúp diệt khuẩn, chống tái nhiễm khuẩn và bù khoáng tự nhiên, các dòng máy lọc nước RO và RO Hydrogen thế hệ mới của Tân Á Đại Thành chính là món quà sức khỏe đáng được cân nhắc.

Máy lọc nước Rossi thế hệ mới là món quà sức khỏe ý nghĩa (Ảnh: Tân Á Đại Thành)

Bên cạnh đó, các món đồ gia dụng thiết yếu khác, tiêu biểu như bình nước nóng cũng là một lời cảm ơn ý nghĩa, đồng thời thể hiện sự quan tâm của bạn tới sức khoẻ của mẹ. Bạn nên lựa chọn những sản phẩm được tích hợp các công nghệ như: tự làm sạch ruột bình, ECO EVO tiết kiệm điện hay được tích hợp công nghệ IoT,...

Quà 8.3 tặng vợ hoặc người yêu thiên về cảm xúc và sở thích

Nếu nửa kia của bạn là một người thích nấu ăn, mê trang trí nhà cửa thì các sản phẩm gia dụng như bếp từ, chậu rửa inox,... chính là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Những món đồ này không chỉ là thiết bị phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn vừa là "đồ trang trí" kiến tạo không gian sống vừa là "trợ lý" giúp nâng tầm tiện nghi cho cuộc sống.

Với những cô nàng xem việc nấu nướng là một phần của cuộc sống, 2 dòng bếp từ Rossi CC01 và CE01 chính là lựa chọn hoàn hảo. Đây là 2 dòng bếp từ siêu hot hit tới từ thương hiệu Rossi - thương hiệu gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, tạo dấu ấn nhờ thiết kế hiện đại với mặt kính ceramic cùng tính năng nổi bật như: gia nhiệt đều, nóng nhanh, chế độ khoá trẻ em, chế độ tự ngắt,...

Bếp từ đơn Rossi có thiết kế bắt mắt, công năng toàn diện (Ảnh: Tân Á Đại Thành)

Bên cạnh bếp từ, 2 dòng chậu rửa cao cấp Rossi thế hệ mới gồm chậu rửa 2 hố cao cấp Rossi RL320H và chậu rửa 1 hố cao cấp Rossi RL210H cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm này chính là "chân ái" giúp không gian bếp trở nên sang trọng mà còn giúp quá trình nấu nướng trở nên tiện lợi và linh hoạt hơn.

Nên lựa chọn mua quà 8/3 ở đâu để vừa được giá hời vừa đảm bảo chất lượng?

Thị trường quà 8.3 luôn sôi động với đa dạng lựa chọn cũng như mức giá. Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm mua thiết bị gia dụng chất lượng cho ngày 8.3, 2 website bán hàng chính thức của Tập đoàn Tân Á Đại Thành gồm shop.tanadaithanh.vn và daithanhgroup.vn là địa chỉ đáng để tham khảo.

Để tri ân cũng như gửi lời cảm ơn tới những hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ, Tân Á Đại Thành triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm đậm sâu cùng nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn.

Không cần rình rang với những món quà giá trên trời. Quà tặng 8.3 sẽ trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi đáp ứng được đúng nhu cầu của người nhận và đúng thông điệp mà người mua muốn truyền tải.

