Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?

Thứ sáu, 10:49 27/02/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 184 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27 / 2: Cập nhật Giá vàng SJC , nhẫn Bảo Tín Minh Châu , Doji - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 27 / 2: Cập nhật Giá vàng SJC , nhẫn Bảo Tín Minh Châu , Doji - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181-184 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch 27/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 27/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giữ nguyên mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 180,9–183,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Phiên giao dịch ngày 26/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181–184 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181–184 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 180,9–183,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 181–184 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 9h01' ngày 27/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.193,2 USD/ounce, tăng 22,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 27/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 165,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 22h ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.171 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.186 USD/ounce.

