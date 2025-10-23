Thực đơn đẳng cấp phong cách châu Âu của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đại gia

Đám cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tối 22/10 tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới. Phù hợp với không gian rạp cưới được trang hoàng theo phong cách Hy Lạp lấy cảm hứng từ vườn địa đàng, cô dâu chú rể đãi quan khách thực đơn các món kiểu châu Âu, kết hợp Việt.





Thực đơn buổi tiệc gồm nhiều món ăn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Á – Âu như Súp bí đỏ mở đầu nhẹ nhàng, giúp kích thích vị giác. Cá hồi áp chảo sốt chanh dây và Caesar Salad mang hương vị thanh mát, chuẩn vị châu Âu. Tôm hùm hấp bia và bào ngư sốt nấm thể hiện sự xa hoa, đẳng cấp trong lựa chọn nguyên liệu. Lõi bò Mỹ sốt tiêu đen ăn kèm bánh mì – món chính sang trọng, đậm đà hương vị. Ngoài ra còn có xôi nhân chim hấp. Tráng miệng bằng bưởi Phúc Trạch, loại trái cây đặc sản Việt Nam tượng trưng cho sự may mắn và phúc lộc. Thực đơn vừa đảm bảo tính sang trọng của tiệc cưới doanh nhân, vừa gợi nét truyền thống Việt Nam.

Bữa tiệc bắt đầu bằng súp bí đỏ mịn màng, ngọt tự nhiên, thanh nhẹ, kích thích vị giác. Tiếp theo là Caesar salad tươi mát với rau xà lách giòn, phô mai Parmesan và crouton giòn rụm, kết hợp sốt caesar béo ngậy nhưng cân bằng, mang đậm dấu ấn Âu châu, tạo sự tươi mới và thanh thoát cho bữa ăn.

Món cá hồi áp chảo sốt chanh dây là bước chuyển tiếp hoàn hảo giữa Âu và Á, khi vị béo của cá hòa quyện cùng hương chua nhẹ của chanh dây nhiệt đới, vừa tinh tế vừa lôi cuốn. Những món hải sản cao cấp như tôm hùm hấp bia và bào ngư sốt nấm tiếp tục thể hiện sự tinh tế của ẩm thực Á - Âu: Vị ngọt tươi nguyên của hải sản kết hợp cùng các gia vị và sốt nấm đậm đà, thanh lịch, mang đến dư vị sang trọng khó quên.

Món tôm hùm hấp bia.

Lõi bò Mỹ sốt tiêu đen ăn kèm bánh mì là điểm nhấn cho món chính, thịt bò mềm, thơm, được nêm nếm vừa phải, lớp sốt tiêu đen đậm đà, kết hợp với bánh mì giòn rụm, tạo sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Xôi nhân chim hấp mang nét truyền thống Việt, hương thơm đậm đà, cân bằng hương vị nặng của món chính, trước khi kết thúc bữa tiệc bằng bưởi tráng miệng thanh mát, ngọt dịu, giúp khách mời cảm nhận sự trọn vẹn và tinh tế trong từng trải nghiệm ẩm thực.

Món cá hồi áp chảo sốt chanh dây trang trí theo phong cách truyền thống.

Thực đơn khép lại với xôi nhân chim hấp - nét chấm phá truyền thống trong bữa tiệc cưới Việt - và tráng miệng bằng bưởi Phúc Trạch, loại trái cây thanh mát tượng trưng cho phúc lành và sung túc.

