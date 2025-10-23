Thực đơn đẳng cấp phong cách châu Âu của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đại gia
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đãi khách mời tiệc cưới phong cách châu Âu trong hôn lễ tối 22/10.
Bữa tiệc bắt đầu bằng súp bí đỏ mịn màng, ngọt tự nhiên, thanh nhẹ, kích thích vị giác. Tiếp theo là Caesar salad tươi mát với rau xà lách giòn, phô mai Parmesan và crouton giòn rụm, kết hợp sốt caesar béo ngậy nhưng cân bằng, mang đậm dấu ấn Âu châu, tạo sự tươi mới và thanh thoát cho bữa ăn.
Món cá hồi áp chảo sốt chanh dây là bước chuyển tiếp hoàn hảo giữa Âu và Á, khi vị béo của cá hòa quyện cùng hương chua nhẹ của chanh dây nhiệt đới, vừa tinh tế vừa lôi cuốn. Những món hải sản cao cấp như tôm hùm hấp bia và bào ngư sốt nấm tiếp tục thể hiện sự tinh tế của ẩm thực Á - Âu: Vị ngọt tươi nguyên của hải sản kết hợp cùng các gia vị và sốt nấm đậm đà, thanh lịch, mang đến dư vị sang trọng khó quên.
Lõi bò Mỹ sốt tiêu đen ăn kèm bánh mì là điểm nhấn cho món chính, thịt bò mềm, thơm, được nêm nếm vừa phải, lớp sốt tiêu đen đậm đà, kết hợp với bánh mì giòn rụm, tạo sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Xôi nhân chim hấp mang nét truyền thống Việt, hương thơm đậm đà, cân bằng hương vị nặng của món chính, trước khi kết thúc bữa tiệc bằng bưởi tráng miệng thanh mát, ngọt dịu, giúp khách mời cảm nhận sự trọn vẹn và tinh tế trong từng trải nghiệm ẩm thực.
Thực đơn khép lại với xôi nhân chim hấp - nét chấm phá truyền thống trong bữa tiệc cưới Việt - và tráng miệng bằng bưởi Phúc Trạch, loại trái cây thanh mát tượng trưng cho phúc lành và sung túc.
