Không gian sống

Bên trong biệt thự Diễm My 9x được bố mẹ chồng đại gia tặng có gì đặc biệt?

Thứ ba, 15:01 21/10/2025 |
GĐXH - Cơ ngơi ngăn nắp mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, tinh tế - đúng với tinh thần sống vừa là nhà, vừa là nơi để thư giãn. Ngôi nhà không chỉ đẹp về thiết kế, mà còn ẩn chứa sự gần gũi và yêu thương qua từng chi tiết nhỏ.

Vừa qua, Diễm My 9X chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô cắt hoa từ vườn nhà mang vào cắm, vô tình để lộ không gian sống thanh lịch và tràn đầy sức sống. Biệt thự mà cô đang sinh sống là món quà cưới đầy ý nghĩa từ bố mẹ chồng, nơi vợ chồng cô đã dành nhiều tâm huyết để biến thành tổ ấm lý tưởng sau kết hôn.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 1.

Diễm My cắt hoa lá từ vườn nhà vào cắm. Lối đi nhỏ bên hông nhà được bao phủ bởi hàng cây nhiệt đới cao vút, mang đến cảm giác như lạc vào một khu vườn yên tĩnh giữa phố thị.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 2.

Không gian phòng khách nhẹ nhàng, tông trắng chủ đạo kết hợp cùng bàn đá và các chi tiết trang trí phương Đông.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 3.

Từ một góc nhìn khác cũng có thể thấy khoảng xanh bên ngoài cửa kính. Cách bài trí cho thấy sự tinh tế trong việc đưa thiên nhiên vào không gian sống một cách hài hòa.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 4.

Đây chính là ngôi nhà tân hôn mà Diễm My 9x được bố mẹ chồng tặng. Mặt tiền biệt thự nổi bật với kiến trúc bán cổ điển, màu trắng thanh thoát cùng ban công trồng cây xanh đều tăm tắp. Tổng thể tạo nên sự chỉn chu nhưng không quá phô trương mà nhẹ nhàng, nền nã.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 5.

Cô cho biết: "Khi xây ngôi nhà này, 2 vợ chồng quyết định lựa chọn phong cách thiết kế contemporary là phong cách thiết kế đương đại".

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 6.

"Nó tạo cho ngôi nhà những mảng không gian mở, thoáng đãng và lấy được ánh sáng tự nhiên với những ô cửa kính lớn", mỹ nhân 9x cho hay.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 7.

"Ngoài ra thì phong cách thiết kế này cũng tạo cho những đường nét, hình khối của ngôi nhà có sự mềm mại, uyển chuyển".

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 8.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 bày tỏ, điều này giúp không gian có tính nghệ sĩ hơn một chút và thể hiện được cá tính của gia chủ.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 9.

Các chi tiết đồ vật trong nhà cũng đầy tinh tế và cá tính.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 10.

Diễm My trong căn bếp xinh xắn, tinh tế của mình.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 11.

Căn bếp rộng rãi, sang trọng.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 12.

Diễm My rất kỹ tính khi lựa chọn những thiết bị cho phòng bếp master của mình, từ công năng, tính thẩm mỹ và độ bền.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 13.

Căn bếp có bộ ghế da đen giúp không gian trông hiện đại hơn.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 14.

Điều đặc biệt nhất, trong cơ ngơi của Diễm My 9x và ông xã Vinh Nguyễn có cả một hầm chứa rượu vang.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 15.

Cô tiết lộ: "Thiết kế hầm rượu này thì My muốn nó khác biệt hơn một chút, mang lại cảm giác huyền bí, mộc mạc hơn nhưng mà vẫn có thiết kế hiện đại, phù hợp với tổng thể ngôi nhà".

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 16.

Phòng tắm của đôi vợ chồng lựa chọn tông đen - trắng.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 17.

Diễm My bày tỏ phòng tắm là nơi thư giãn, riêng tư nên cô lựa chọn thiết bị cao cấp một cách cẩn thận.

Bên trong biệt thự Diễm My 9 x: Không gian sống tinh tế từ bố mẹ chồng đại gia - Ảnh 18.

Có thể thấy, cơ ngơi này là niềm tự hào của Diễm My. Người đẹp hy vọng mọi người cũng thích không gian sống của mình.

Phương Nghi (t/h)
