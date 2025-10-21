Bên trong biệt thự Diễm My 9x được bố mẹ chồng đại gia tặng có gì đặc biệt?

GĐXH – Theo phong thủy, việc trồng cây xanh trước cửa không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của gia chủ. Loại cây này vẫn được nhiều người giàu thích trồng trước cửa để ‘hút vận may, đổi vận xui’ vì có ý nghĩa phong thủy tốt.