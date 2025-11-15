Chuyên gia tiết lộ mối liên hệ giữa ăn thịt và sống thọ 100 tuổi

Chuyên gia Buettner, người thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sống khỏe với hơn 790.000 người theo dõi trên Instagram, bắt đầu quan tâm đến chủ đề tuổi thọ sau chuyến đi tới Okinawa năm 2000. Vùng đảo này của Nhật là nơi có nhiều người sống trên 100 tuổi.

Trong một video gần đây, ông Buettner bàn tới chủ đề: “Lượng thịt phù hợp để sống thọ là bao nhiêu?”. Sau đó, vị chuyên gia cho biết những người sống lâu ở các khu vực trường thọ chỉ ăn thịt khoảng 5 lần mỗi tháng, tương đương khoảng 9kg mỗi năm. Ông nhấn mạnh: “Thịt chỉ là món ăn kèm, không phải món chính”.

Người dân các vùng trường thọ thường ăn rất ít thịt. Ảnh: Ban Mai

So sánh với người Mỹ, ông Buettner cho biết mức tiêu thụ thịt trung bình tại Mỹ khoảng 109kg thịt mỗi năm. Mỹ là nơi có tuổi thọ trung bình thấp hơn hẳn Nhật (79,6 so với 85 tuổi). “Tôi không nghĩ thịt là cần thiết để kéo dài tuổi thọ nhưng vì nhiều người thích ăn thịt, tốt nhất nên giảm tần suất xuống còn một lần mỗi tuần hoặc ít hơn”, ông Buettner khẳng định.

Tác dụng, tác hại tiềm ẩn của thịt

Thịt là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein hoàn chỉnh và nhiều vi chất thiết yếu như sắt, kẽm, selen, vitamin B12 và folate - những chất rất quan trọng cho hệ miễn dịch, sự phát triển và hoạt động của não bộ. Theo PubMed , protein từ thịt có khả năng được hấp thu cao hơn so với hầu hết nguồn protein thực vật, giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ phục hồi tế bào. Ngoài ra, do thịt chứa rất ít carbohydrate, ăn thịt ở mức hợp lý có thể giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ kháng insulin.

Tại các khu vực thiếu nguồn thực phẩm đa dạng, thịt đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa suy dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Ở liều lượng hợp lý, thịt giúp cơ thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng mà vẫn duy trì sức khỏe tốt.

Tuy nhiên, tiêu thụ thịt - đặc biệt là thịt đỏ và thịt chế biến sẵn - cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Các nghiên cứu tổng hợp cho thấy việc ăn hơn 100g thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng khoảng 11% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trong khi chỉ 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ lên tới 26%. Nguyên nhân là thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa và sắt heme - hai yếu tố có thể gây oxy hóa, tăng cholesterol xấu (LDL) và thúc đẩy viêm trong cơ thể.

Bên cạnh đó, các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói còn chứa nhiều muối, chất bảo quản và các hợp chất độc hại hình thành trong quá trình chuẩn bị. Những yếu tố này có liên quan đến tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Tóm lại, thịt là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhưng cần được tiêu thụ vừa phải và chọn lựa kỹ lưỡng. Bạn nên ưu tiên thịt tươi, hạn chế thịt chế biến sẵn, kết hợp với rau củ và ngũ cốc nguyên hạt. Việc điều chỉnh lượng thịt phù hợp không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh và cân bằng.