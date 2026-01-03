Bị phạt hơn 100 triệu đồng vì giao xe cho tài xế không có bằng
Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách biển số Ninh Bình đang chạy trên cao tốc phát hiện hàng loạt lỗi nghiêm trọng.
Tối 2-1, chỉ huy Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ô tô khách biển số tỉnh Ninh Bình vì hàng loạt lỗi khi chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.
Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 37 phút ngày 2-1, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tổ CSGT thuộc Đội 6, Phòng CSGT, Cục CSGT đã dừng kiểm tra ô tô khách biển số Ninh Bình, lúc đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông .
Cụ thể, tài xế điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý (hầm xe) không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, trong khi trên xe đang chở 29 hành khách.
Với các hành vi vi phạm trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý tài xế về các hành vi vi phạm điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật.
Chỉ huy Đội CSGT Đội 6 cho biết, theo quy định, tài xế ô tô khách sẽ bị phạt 20,5 triệu đồng về hai hành vi, điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật và không có giấy phép lái xe.
Chủ ô tô khách cũng bị xử phạt tổng cộng hơn 100 triệu đồng về các lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện (thiếu giấy phép, giấy phép lái xe hết hạn, bị tước quyền sử dụng). Đồng thời, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hai tháng; tạm giữ phương tiện 10 ngày, tước kiểm định hai tháng.
Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, một hành khách tử vongXã hội - 7 phút trước
Một xe khách giường nằm chở hơn 10 hành khách bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), khiến một hành khách tử vong.
Võ Ngọc Minh Anh ghi dấu ấn trong số các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025Giáo dục - 1 giờ trước
Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2025, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng học thuật và công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
Sốt đất sau tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An ra chỉ đạo khẩnXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Tỉnh Nghệ An tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, siết giao dịch khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính.
Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc rét đậm, đề phòng xuất hiện băng giáXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Dự báo Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét, rét đậm – rét hại và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Tại Trung Bộ ngày có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa to.
Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhấtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số này được xem là tượng trưng cho phúc khí lớn, thậm chí "giàu nứt vách" nếu biết nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực.
Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịchĐời sống - 2 giờ trước
Theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 97 người.
Quy định mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2026Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó quy định rõ về chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên.
Tin sáng 3/1: Một số nơi tại miền Bắc có thể xuất hiện băng giá; loạt trường ở Hà Nội tổ chức thi riêng vào lớp 10Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, trong các ngày 3 và 4/1, Miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiềnPháp luật - 13 giờ trước
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao “giải cứu toàn cầu”, từ Campuchia ra thế giới, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải lấy tiền của nạn nhân.
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú ThọPháp luật
GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.