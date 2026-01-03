Quy định mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2026
GĐXH - Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó quy định rõ về chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên.
Giáo viên có thể về hưu trước tuổi hoặc cao hơn tuổi quy định?
Từ 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực. Luật này quy định về hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng nhà giáo; chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế đối với nhà giáo; tôn vinh, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với nhà giáo; quản lý nhà giáo. Theo đó, chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo từ năm 2026 được quy định như sau:
Tại Điều 26 Luật Nhà giáo 2025, chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo được quy định:
1. Tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 27 của Luật này.
2. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 05 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
Điều 27 Luật Nhà giáo 2025 quy định chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập
1. Đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.
2. Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.
3. Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định như sau:
- Không quá 05 tuổi đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ;
- Không quá 07 tuổi đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư;
- Không quá 10 tuổi đối với nhà giáo có chức danh giáo sư.
4. Trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại khoản 3 Điều này, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.
5. Chính phủ quy định chi tiết quy trình, thủ tục nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo ở ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.
Theo quy định nêu trên, nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 05 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
Đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù. Ngoài ra. chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.
Năm 2026, tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu?
Căn cứ tại Phụ lục 1 lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tường ứng ban hành kèm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về bảng tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh như sau:
Theo đó, từ 1/1/2026, tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ; người lao động đủ tuổi và có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu, kèm theo điều chỉnh về tỉ lệ hưởng hưu trí.
Theo Bộ luật Lao động hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường tăng dần cho đến khi đạt 62 tuổi với nam vào năm 2028 và 60 tuổi với nữ vào năm 2035.
Người lao động được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm so với tuổi quy định nếu thuộc một trong các trường hợp: suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Ngược lại, người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc thuộc một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu muộn hơn, song không quá 5 năm so với tuổi quy định tại thời điểm nghỉ hưu.
