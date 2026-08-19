Bí quyết bao sái bàn thờ rằm tháng 7 không phạm tâm linh

Vì sao cần phải bao sái và rút tỉa chân hương bàn thờ?

Theo quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi hội tụ luồng khí quan trọng của gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống. Việc để quá nhiều chân nhang có thể cản trở dòng khí lưu thông, làm suy giảm vận khí.

Vì vậy, bao sái bàn thờ và rút tỉa chân hương định kỳ là việc cần thiết để giữ không gian thờ cúng luôn thanh tịnh và vượng khí. Ở một số nơi, bát hương được xem là bất di bất dịch nên quá trình bao sái bàn thờ càng đòi hỏi sự cẩn trọng, tôn kính và chu đáo.

Cách bao sái bàn thờ rằm tháng 7

Trước khi tiến hành nghi lễ bao sái bàn thờ, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ mâm lễ để dâng cúng chư vị thần linh, gia tiên với lòng thành kính. Dưới đây là những lễ vật cơ bản và phổ biến nhất: 1 đĩa xôi (có thể là xôi gấc, xôi đậu xanh hoặc xôi trắng). 1 miếng thịt luộc (thường là thịt ba chỉ hoặc thịt vai). 1 đĩa hoa quả theo mùa (chọn loại tươi ngon, cân đối ngũ quả). 1 ấm trà và bộ 5 chén nhỏ. 3 chén rượu trắng. 1 tách nước sạch (nước đun sôi để nguội). 3 lễ tiền vàng mã. 2 lọ hoa tươi (thường là hoa cúc, hoa huệ hoặc hoa lay ơn).

Quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi hội tụ luồng khí quan trọng của gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống. Việc để quá nhiều chân nhang có thể cản trở dòng khí lưu thông, làm suy giảm vận khí.

Tùy vào phong tục từng vùng miền hoặc điều kiện gia đình, mâm cúng có thể là thêm hoặc bớt một số món, miễn là thể hiện được lòng thành tâm khi thực hiện nghi lễ bao sái.

Thông tin trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong văn hóa tín ngưỡng người Việt, bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn kính, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì ban thờ là nơi tôn nghiêm nên luôn phải giữ sạch sẽ, gọn gàng.

Trước khi dọn dẹp bàn thờ gia tiên, việc đầu tiên cần làm đó là chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên và thắp nén hương thông báo, xin phép tổ tiên, thần linh biết về việc thu dọn bàn thờ. Đồng thời, gia chủ chuẩn bị một chiếc bàn chải vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị, bát hương, đèn, nến và đồ trang trí trên bàn thờ. Đợi sau khi hương cháy hết mới bắt đầu công việc.

Bàn thờ và bài vị tổ tiên, bát hương… đều cần lau rửa sạch sẽ bằng nước thơm (thường là ngũ vị hương). Nếu có bài vị của thần Phật thì cần lau trước khi lau bài vị tổ tiên bởi theo quan niệm dân gian, lau bài vị tổ tiên trước là mạo phạm với thần Phật.

Nên lau bài vị trước khi dọn bát hương. Tránh việc rút chân hương và đổ hết tro ra ngoài, nên dùng thìa nhỏ xúc từng thìa đổ ra ngoài rồi rửa sạch bát hương. Khi bát hương khô ráo, cần đốt 7 tờ tiền vàng hơ quanh bát hương thần Phật và 3 tờ tiền vàng hơ quanh bát hương tổ tiên.

Tránh không làm đổ vỡ đồ thờ. Đồ thờ cúng trên ban thờ là vật trang trọng nên bạn cần hết sức cẩn trọng khi dọn dẹp bàn thờ.

Tùy vào phong tục từng vùng miền hoặc điều kiện gia đình, mâm cúng có thể là thêm hoặc bớt một số món, miễn là thể hiện được lòng thành tâm khi thực hiện nghi lễ bao sái.

Trên bàn thờ, nơi quan trọng nhất là bát hương, nơi giáng của các hương linh, thần, thánh, tổ tiên và cũng thể hiện sự thành kính của mọi người trần thế đối với cõi tâm linh. Vì thế, khi lau dọn bàn thờ nên tránh việc bát hương bị di chuyển.

Những điều cấm kỵ khi bao sái bát hương

Theo VTV, khi thực hiện bao sái bát hương, gia chủ cần mặc quần áo nghiêm chỉnh thực hiện các nghi lễ theo cách truyền thống như báo cáo gia tiên.

Khi thực hiện việc rút chân hương, người thực hiện việc này cần tịnh tâm, làm mọi việc gọn gàng và kỹ lưỡng. Nước dùng lau chùi ban thờ, bát hương nên dùng nước từ các loại thảo dược tự nhiên, nước ấm, tránh dùng những chất tẩy có nguồn gốc từ hóa học.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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