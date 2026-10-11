Hướng nhà chung cư tính theo ban công hay cửa chính mới đúng?

Kinh nghiệm chọn hướng nhà chung cư

Theo trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, khi quyết định mua một căn hộ chung cư, ngoài việc quan tâm đến yếu tố giá cả, số tầng, hình dáng của căn hộ thì một vấn đề bạn cần hết sức lưu ý là chọn hướng căn hộ hợp tuổi và hướng chính của căn hộ. Vì vậy, kinh nghiệm chọn hướng nhà chung cư hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn chọn được hướng căn hộ phù hợp, mang lại vận khí tốt cho sự phát triển của bạn và gia đình.

Hầu hết mọi người cho rằng, hướng cửa ra vào mới là yếu tố xác định hướng của căn nhà, bởi với lập luận con người chỉ sinh sống được khi đi qua cửa, ngôi nhà chỉ có thể ở và sinh hoạt khi có cửa ra vào. Hơn nữa, họ cho rằng khí là quan hệ tương tác giữa con người với căn nhà. Tuy nhiên, đây là đánh giá chủ quan, chỉ nhìn nhận được một phần khí – tức là gió hay không khí mà con người có thể cảm nhận được.

Kinh nghiệm chọn hướng nhà chung cư hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn chọn được hướng căn hộ phù hợp, mang lại vận khí tốt cho sự phát triển của bạn và gia đình.

Quan trọng là thiên khí và địa khí vốn khó có thể cảm nhận, ít chịu tác động theo suy nghĩ chủ quan của con người, nhưng lại có thể dựa vào khoa học phong thủy và máy móc đo đạc được.

Hướng nhà chung cư là hướng nào?

Thông tin trên VTC News, ở nhà mặt đất, khái niệm xác định hướng nhà tương đối rõ ràng: Hướng của mặt tiền, nơi đón khí, lấy ánh sáng và gió. Tuy nhiên, với chung cư - nơi các căn hộ nằm chồng tầng trong một khối kiến trúc kín - việc xác định hướng trở nên phức tạp hơn. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong cấu trúc, sự lưu thông khí và mục đích sử dụng từng khu vực trong căn hộ.

Trong phong thủy, "hướng" của ngôi nhà là nơi nạp khí, đón ánh sáng, ảnh hưởng đến trường khí lưu thông bên trong. Với chung cư, có hai quan điểm phổ biến là tính hướng theo cửa chính và tính hướng theo ban công (hoặc cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời)

Mỗi quan điểm đều có luận cứ nhất định, khiến nhiều người băn khoăn không biết nên chọn theo tiêu chuẩn nào.

Những kiêng kỵ phong thủy cần tránh khi ở nhà chung cư

Cũng theo VOV, trong những kiêng kỵ phong thủy, nên tránh tuyệt đối việc mua những căn hộ có hình dạng méo mó hoặc khuyết những góc lớn. Đây là dấu hiệu không tốt về phong thủy, khiến người ở có thể không gặp may và trực tiếp nhất là gây khó khăn cho việc bài trí căn nhà gọn gàng, sạch đẹp.

Trong những kiêng kỵ phong thủy, nên tránh tuyệt đối việc mua những căn hộ có hình dạng méo mó hoặc khuyết những góc lớn.

Tốt nhất nên chọn mua những căn hộ có hình dạng vuông vức. Nếu gặp trường hợp bất khả kháng, có thể khắc phục bằng cách treo một chiếc gương lớn tại những góc khuyết để bù lại và tạo cảm giác tròn đầy cho căn hộ.

Ngoài ra, đặc điểm của hầu hết các căn hộ chung cư là khi đứng ngoài cửa chính, có thể quan sát thẳng vào phòng khách và bếp. Đây là điều tối kị trong thiết kế căn hộ vì nó có thể không mang lại may mắn cho gia chủ. Để hóa giải điểm xấu này, chúng ta có thể sử dụng vách ngăn hờ tách riêng bếp và phòng khách để tránh bếp và cửa chính có thể nhìn thông nhau, vách này cũng có tác dụng trang trí và để vật dụng trong nhà.

Bên cạnh đó, sử dụng tượng vật, tranh ảnh cũng là một cách để hút tài khí vào nhà như: Đặt bộ tài khí đáo gia (hòn non bộ bằng gốm) đặt quay vào nhà có thể làm giảm khí xấu và mang lại tài lộc cho gia chủ hay bộ chiêu tài tiến bảo (tượng một loài thú có sừng bằng ngọc) quay ra cửa đi hoặc cửa sổ để hút tài lộc từ bốn phương. Dùng bình phong chắn ở hướng cửa ra vào, treo tranh phong thủy chủ đề "Thuận buồm xuôi gió", "Cửu ngư" hoặc "Bát mã"....cũng là một cách hay để hóa giải.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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