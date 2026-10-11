Loại cây người xưa khuyên không đặt ở ban công vì lý do này

Cây dâu tằm

Thông tin trên VTC News, người Trung Quốc xưa quan niệm: "Đằng trước không trồng dâu, đằng sau không trồng liễu, ở giữa không trồng cây dương" vì cho rằng những loại cây này mang lại nhiều xui xẻo, đồng âm với tang tóc, chia ly hoặc gợi lên cảm giác ma quái... không thích hợp trồng trong sân nhà, càng không nên đưa chúng vào nhà hay ban công.

Dưới góc độ khoa học, cây dâu tằm rất nhiều cành lá, dễ phát triển. Khi lớn, chúng có thể che đi ánh sáng và cản không khí trong lành vào nhà. Dâu tằm rất sai quả, lại nhanh chín. Nếu không hái kịp, chúng có thể bị hỏng và tạo ra vi khuẩn, không tốt cho sức khoẻ. Lá dâu tằm cũng hay có sâu róm.

Diện tích ban công thường không lớn, do đó, chúng ta nên ưu tiên các loại cây có hình dáng gọn gàng, dễ chăm sóc và phù hợp về mặt thẩm mỹ.

Cây qúa cao, rậm rạp

Ban công được coi là nơi để ánh sáng và không khí đi vào. Nếu trồng nhiều cây cao, điều này không chỉ ảnh hưởng đến lượng ánh sáng và không đi vào nhà mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện sống của bạn.

Nếu trồng nhiều cây cao, điều này không chỉ ảnh hưởng đến lượng ánh sáng và không đi vào nhà mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện sống của bạn.

Thay vì trồng cây lớn ở ban công, bạn có thể chọn các giống cây dễ cắt tỉa. Trong quá trình trồng, bạn cũng nên cắt tỉa cành, lá thường xuyên để giữ chiều cao dưới 1,5m, vừa tạo vẻ mát mẻ, đầy sức sống cho ban công, vừa không ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống của mọi người trong gia đình.

Cây héo úa, chết khô

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, trong quá trình chăm sóc, việc cây bị vàng lá hay chết là điều khó tránh. Tuy nhiên, nhiều gia đình có thói quen để cây héo úa ở ban công quá lâu, với suy nghĩ "để đó rồi tính sau".

Theo kinh nghiệm dân gian, cây cối thiếu sức sống tạo cảm giác nặng nề cho không gian sống. Trên thực tế, lá và cành khô mục còn là nơi trú ngụ của vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng, đặc biệt trong điều kiện ban công ít được vệ sinh thường xuyên.

Việc trồng cây vốn nhằm mang lại sự thư giãn và dễ chịu. Do đó, khi cây không còn khả năng phục hồi, nên dọn bỏ sớm để giữ cho ban công luôn sạch sẽ, thoáng đãng, đồng thời tạo chỗ cho những chậu cây mới khỏe mạnh hơn.

Cây thường xuyên bị sâu bệnh

Ban công là khu vực dễ phát sinh rệp, ruồi nấm, muỗi, nhất là khi trồng nhiều cây hoặc sử dụng hình thức trồng thủy canh. Khi cây bị sâu bệnh kéo dài, côn trùng có thể lan sang các chậu khác, thậm chí xâm nhập vào không gian sinh hoạt bên trong.

Ban công là khu vực dễ phát sinh rệp, ruồi nấm, muỗi, nhất là khi trồng nhiều cây hoặc sử dụng hình thức trồng thủy canh.

Việc xử lý sâu bệnh thường cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Trong điều kiện ban công sát phòng khách hoặc phòng ngủ, mùi hóa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Vì vậy, khi phát hiện cây bị sâu bệnh nặng, nên di chuyển ra khu vực thoáng khí để xử lý riêng, chỉ đưa cây trở lại ban công khi đã đảm bảo an toàn.

Dạ lan hương

Cũng theo VOV, cây dạ lan hương cũng như các loại cây tỏa hương đậm vào ban đêm không phù hợp để đặt trong phòng. Loài cây này phát tán ra những phân tử mùi hương kích thích khứu giác mãnh liệt, có thể gây nguy hiểm đối với những người mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim.

Lưu ý khi chăm sóc cây phong thủy ở ban công

Ngoài việc chọn đúng cây, cách chăm sóc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy. Cây xanh khỏe mạnh, xanh tốt sẽ tạo ra năng lượng dương tích cực. Ngược lại, cây héo úa, vàng lá, chết khô lại phát ra khí xấu, làm ảnh hưởng vận may của cả nhà. Vì vậy, hãy duy trì lịch tưới nước đều đặn (vào sáng sớm hoặc chiều mát), thường xuyên lau bụi trên lá để cây dễ quang hợp, đồng thời chú ý thay đất hoặc thay chậu định kỳ nếu cây có dấu hiệu xuống sức.

Việc lựa chọn cây cảnh phù hợp với đặc điểm không gian và quan niệm phong thủy có thể mang lại sự cân bằng và hài hòa cho ngôi nhà.

Một ban công được bố trí cây xanh hợp lý không chỉ góp phần tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ, mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí và tạo cảm giác thư thái trong sinh hoạt hằng ngày. Việc lựa chọn cây cảnh phù hợp với đặc điểm không gian và quan niệm phong thủy có thể mang lại sự cân bằng và hài hòa cho ngôi nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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