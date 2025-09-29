Bí quyết tránh tăng cân ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh
Tăng cân thời kỳ mãn kinh có liên quan nhiều đến lối sống và những thay đổi của quá trình lão hóa hơn là do thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn này.
Sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh có thể khiến mỡ tích tụ ở bụng thay vì hông, đùi và mông. Cũng có nhiều người bị tăng cân liên quan đến lối sống và các yếu tố di truyền.
Theo ThS.BS. Lê Thị Thu Huyền - Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, ở phụ nữ tuổi mãn kinh, do sự sụt giảm estrogen nên kéo theo giảm khối lượng cơ mà tăng khối lượng mỡ, cho nên đôi khi vấn đề chưa hẳn nằm ở việc tăng cân, mà là sự thay đổi tỷ lệ cơ - mỡ trong cơ thể khiến phụ nữ từ tuổi trung niên luôn có cảm giác mập mạp hơn.
Việc lựa chọn lối sống lành mạnh có thể giúp chị em tuổi mãn kinh đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng như cải thiện sức khỏe về lâu dài. Những lựa chọn lành mạnh có ích ở mọi lứa tuổi, thậm chí còn quan trọng hơn vào thời kỳ mãn kinh.
1. Lợi ích của việc duy trì cân nặng khỏe mạnh thời kỳ mãn kinh
Trong độ tuổi từ 45-55, phụ nữ tăng trung bình nửa kg mỗi năm. Những thay đổi về hormone trong thời kỳ mãn kinh dẫn đến sự thay đổi về thành phần cơ thể với lượng mỡ tăng lên và lượng cơ giảm đi (do đó không có sự thay đổi cân nặng thực tế) và có thể khiến mỡ tích tụ ở bụng thay vì hông, đùi và mông. Liệu pháp hormone mãn kinh (MHT) gây tăng cân là một quan niệm sai lầm, mặc dù một số phụ nữ có thể bị tích nước. Ngược lại, MHT có thể làm giảm sự tích tụ mỡ bụng sau mãn kinh.
Lượng mỡ bụng dư thừa có liên quan đến bệnh tim mạch và đái tháo đường, do đó, việc giảm mỡ bụng bằng cách duy trì cân nặng hợp lý có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này. Đối với cả phụ nữ và nam giới, việc duy trì cân nặng hợp lý và tham gia hoạt động thể chất cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh khác như ung thư, chứng mất trí nhớ...
Béo phì là một yếu tố nguy cơ khiến các triệu chứng mãn kinh trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, nếu chị em bị thừa cân nên tìm cách giảm cân để giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu của giai đoạn mãn kinh.
Lựa chọn lối sống cũng góp phần cải thiện sức khỏe xương và giảm nguy cơ loãng xương. Phụ nữ sau mãn kinh nên tiêu thụ 1300 mg canxi mỗi ngày (tương đương với 3-4 khẩu phần sữa ít béo), tốt nhất là chia đều trong ngày. Đối với phụ nữ lớn tuổi, cần tắm nắng từ 15-30 phút, 2-3 lần một tuần để nhận được đủ vitamin D. Tốt nhất hãy nói chuyện với bác sĩ về việc có cần bổ sung vitamin D hay không.
2. Ăn uống lành mạnh để tránh tăng cân
Đối với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, để giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, nên thực hiện chế độ ăn đa dạng các loại thực phẩm bổ dưỡng. Chiến lược này cũng giúp chị em cải thiện sức khỏe thông qua việc duy trì cân nặng hợp lý.
Để duy trì cân nặng hiện tại - chưa nói đến việc giảm số cân thừa - chị em độ tuổi mãn kinh có thể cần ít hơn khoảng 200 calo mỗi ngày trong độ tuổi 50 so với khi ở độ tuổi 30 và 40.
Theo ThS.BS. Lê Thị Thu Huyền, phụ nữ tuổi mãn kinh không nên ăn quá nhiều dễ dẫn đến tăng cân khó kiểm soát . Nên cân đối lượng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày sao cho hợp lý, đảm bảo cung cấp đủ các nhóm dinh dưỡng. Chọn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc, đặc biệt là những loại ít chế biến và chứa nhiều chất xơ.
Nếu bị thừa cân hoặc đang tăng cân, hãy trao đổi với bác sĩ về một chế độ ăn uống lành mạnh và những thay đổi lối sống khác.
3. Hoạt động thể chất để tăng cường sức khỏe lâu dài
Trong và sau thời kỳ mãn kinh, hoạt động thể chất đầy đủ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính do tuổi tác và có những lợi ích tiềm năng khác như:
- Giảm cholesterol, huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.
- Cải thiện khả năng thể chất và giảm nguy cơ té ngã - sức mạnh, sự phối hợp, sự cân bằng và sức bền.
- Tăng khối lượng cơ và sức mạnh của xương, giảm nguy cơ loãng xương.
Theo ThS.BS. Lê Thị Thu Huyền, ngoài chế độ ăn uống, phụ nữ mãn kinh cũng nên thực hành tập luyện thể dục thể thao, vận động cơ thể vừa sức. Nên duy trì khoảng 3-5 buổi mỗi tuần với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, thể dục nhịp điệu,... vừa giúp cơ thể vận động dẻo dai, hạn chế sự giảm cơ ở độ tuổi này, vừa giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ.
Ngoài ra, chị em tuổi mãn kinh nên chú ý những lựa chọn lành mạnh bạn có thể thực hiện trong thời kỳ mãn kinh bao gồm:
- Đảm bảo bổ sung đủ canxi (tốt nhất là thông qua chế độ ăn uống) và vitamin D.
- Bỏ thuốc lá.
- Hạn chế rượu bia: Đồ uống có cồn bổ sung lượng calo dư thừa vào chế độ ăn uống của bạn và tăng nguy cơ tăng cân.
- Theo dõi các triệu chứng mãn kinh và những thay đổi khác của cơ thể và hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ.
Người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội có khối u xơ tử cung nặng 3,2kgDân số và phát triển - 7 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận đây là u xơ tử cung dạng L8, phát triển từ vùng tiểu khung lên tận hạ sườn phải, được nuôi bởi một cuống mạch lớn. Đây là vị trí đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều.
Dinh dưỡng phù hợp cho phụ nữ tuổi mãn kinhDân số và phát triển - 13 giờ trước
Dinh dưỡng đúng cách trong thời kỳ mãn kinh là một yếu tố quan trọng có thể giúp kiểm soát các triệu chứng khác nhau, cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống.
Tiếp xúc da kề da tốt cho não của trẻ sinh nonDân số và phát triển - 15 giờ trước
Tiếp xúc da kề da hoạt động như một 'vòng tay an toàn' tự nhiên giúp điều hòa thân nhiệt trẻ sơ sinh và tăng kết nối giữa mẹ và con. Nghiên cứu đã phát hiện ra biện pháp này có thể đóng vai trò trong việc hình thành sự phát triển não của trẻ sinh non.
Công an xã dùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ vượt mưa lũ đi sinhDân số và phát triển - 2 ngày trước
Nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ, Công an xã Tà Rụt (Quảng Trị) huy động chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đưa 2 sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Đakrông cơ sở 2 để sinh con.
Chồng soạn 68 trang tài liệu 'bóc phốt' chuyện ngoại tình của vợDân số và phát triển - 2 ngày trước
Một người đàn ông ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) mới đây đã đăng tải lên mạng xã hội một bản tài liệu dài 68 trang để "bóc phốt" chuyện ngoại tình của vợ với 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ.
6 tư thế yoga giúp giảm đau và căng thẳng khi bị lạc nội mạc tử cungDân số và phát triển - 2 ngày trước
Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của lạc nội mạc tử cung là đau vùng chậu và bụng dưới. Tham khảo 6 tư thế yoga có thể giúp giảm đau, căng thẳng và stress liên quan đến lạc nội mạc tử cung.
Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025Dân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH – Ngày 27/9 tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028.
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thanh HóaDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ từ truyền thông, giáo dục đến kiểm soát vi phạm để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).
Không mang thai ở tuổi chưa thành niên vì tương lai, hạnh phúc của chính bạnDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH – Đây là thông điệp chính được đưa ra tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2025 do Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
Hải Phòng ứng dụng công nghệ số trong công tác dân số và trẻ emDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Gần 200 cán bộ Trung tâm Y tế và phòng Văn hóa và Xã hội, UBND xã, phường khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng đã hưởng ứng lớp "Bình dân học vụ số", ứng dụng công nghệ trong công tác Dân số và Trẻ em.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.