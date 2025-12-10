Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề 'sổ hồng' của chung cư Trinh Tam

Thứ tư, 15:51 10/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Bí thư tỉnh Trần Sơn đã yêu cầu một cuộc họp để làm việc với thường vụ uỷ ban về vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 phim "Lằn ranh", Triển đã báo cáo với Chủ tịch tỉnh Thuỷ về việc Bí thư tỉnh Trần Sơn muốn làm việc với thường trực uỷ ban về công tác cán bộ, quản lý điều hành và kê khai tài sản hàng năm. 

Đáng chú ý là vụ cấp sổ hồng cho chung cư Trinh Tam cũng được ông Sơn đưa vào kế hoạch làm việc khiến ông Thủy tỏ ra khó chịu. "Bí thư nhận định đây là hai vụ việc mang tính điển hình”, Triển nói với chủ tịch tỉnh.

Lằn ranh - Tập 28: Bí thư Sơn xử lý vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam - Ảnh 1.

Lằn ranh - Tập 28: Bí thư Sơn xử lý vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam - Ảnh 2.

Triển báo cáo với Chủ tịch tỉnh về việc Bí thư tỉnh Sơn đã yêu cầu làm việc về vấn đề chung cư Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong lúc đó, Phó bí thư tỉnh Sách nhận định đây là giai đoạn mà mọi việc diễn biến nhanh, cộng thêm áp lực từ người dân nên Chủ tịch tỉnh Thủy phải giải quyết rõ ràng chứ không thể do dự mãi được. 

“Hiểu rõ nguy cơ, thách thức, điểm mạnh điểm yếu mới tìm được cơ hội xử lý tốt được. Quyền lợi các bên phải được đảm bảo. Người dân hay doanh nghiệp đều phải được thụ hưởng, đó là cái đích cuối cùng mà chính quyền phải làm được bằng mọi giá. Nói cho cùng doanh nghiệp cũng là dân thôi” - ông Sách nói.

Lằn ranh - Tập 28: Bí thư Sơn xử lý vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam - Ảnh 3.

Phó bí thư tỉnh Sách đánh giá cao sự vào cuộc nhanh của Bí thư tỉnh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu ra thanh toán tiền tạm ứng cho Nguyệt đang nằm phòng cấp cứu thì được thông báo Triển đã làm việc này, khiến cô bất ngờ.

Lằn ranh - Tập 28: Bí thư Sơn xử lý vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam - Ảnh 5.

Hằng Thu ngạc nhiên khi Triển là người thanh toán viện phí cho Nguyệt. Ảnh VTV

Tập 28 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào 21h ngày 10/12 trên kênh VTV1.

Sau khi nhận lỗi "buông lỏng quản lý", Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hộiSau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

GĐXH - Khắc tiếp tục được lãnh đạo tỉnh cất nhắc sau khi dũng cảm thừa nhận "buông lỏng quản lý".

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipperBà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 6, bà Ánh vì muốn đi làm thêm nên nhờ cháu đăng ký làm shipper để có thêm thu nhập.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc

Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Cùng chuyên mục

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Khắc tiếp tục được lãnh đạo tỉnh cất nhắc sau khi dũng cảm thừa nhận "buông lỏng quản lý".

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 6, bà Ánh vì muốn đi làm thêm nên nhờ cháu đăng ký làm shipper để có thêm thu nhập.

Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.

Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Thương Tín - nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với những thước phim đậm chất điện ảnh trong thập niên 80-90 đã rời cõi tạm. Cùng nhìn lại những đóng góp của cố nghệ sĩ qua các vai diễn.

Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc

Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 27 phim "Lằn ranh", Vinh - thanh tra Sở Xây dựng thừa nhận đã gây sức ép với doanh nghiệp để lấy tiền đánh bạc.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi kể rằng vợ mình đang làm quản lý nhà hàng lớn với mức lương khá, nhưng bất ngờ bà Ánh xuất hiện với vai trò làm tạp vụ nơi chồng và cơ quan cũ đang dùng bữa.

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.

Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội dịp cuối tuần đã gây chú ý về nhan sắc sau sinh của cô.

Xem nhiều

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Xem - nghe - đọc
Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

Giải trí
Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

Xem - nghe - đọc
Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top