Bí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề 'sổ hồng' của chung cư Trinh Tam

Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 phim "Lằn ranh", Triển đã báo cáo với Chủ tịch tỉnh Thuỷ về việc Bí thư tỉnh Trần Sơn muốn làm việc với thường trực uỷ ban về công tác cán bộ, quản lý điều hành và kê khai tài sản hàng năm.

Đáng chú ý là vụ cấp sổ hồng cho chung cư Trinh Tam cũng được ông Sơn đưa vào kế hoạch làm việc khiến ông Thủy tỏ ra khó chịu. "Bí thư nhận định đây là hai vụ việc mang tính điển hình”, Triển nói với chủ tịch tỉnh.

Triển báo cáo với Chủ tịch tỉnh về việc Bí thư tỉnh Sơn đã yêu cầu làm việc về vấn đề chung cư Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong lúc đó, Phó bí thư tỉnh Sách nhận định đây là giai đoạn mà mọi việc diễn biến nhanh, cộng thêm áp lực từ người dân nên Chủ tịch tỉnh Thủy phải giải quyết rõ ràng chứ không thể do dự mãi được.

“Hiểu rõ nguy cơ, thách thức, điểm mạnh điểm yếu mới tìm được cơ hội xử lý tốt được. Quyền lợi các bên phải được đảm bảo. Người dân hay doanh nghiệp đều phải được thụ hưởng, đó là cái đích cuối cùng mà chính quyền phải làm được bằng mọi giá. Nói cho cùng doanh nghiệp cũng là dân thôi” - ông Sách nói.

Phó bí thư tỉnh Sách đánh giá cao sự vào cuộc nhanh của Bí thư tỉnh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu ra thanh toán tiền tạm ứng cho Nguyệt đang nằm phòng cấp cứu thì được thông báo Triển đã làm việc này, khiến cô bất ngờ.

Hằng Thu ngạc nhiên khi Triển là người thanh toán viện phí cho Nguyệt. Ảnh VTV

Tập 28 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào 21h ngày 10/12 trên kênh VTV1.



