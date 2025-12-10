Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper
GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 6, bà Ánh vì muốn đi làm thêm nên nhờ cháu đăng ký làm shipper để có thêm thu nhập.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Gia đình trái dấu", kể từ khi biết chồng khó khăn tìm việc, mọi áp lực tài chính phải chi trả hàng tháng khiến bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) muốn đi làm thêm để giúp đỡ chồng con. Nhất là bù đắp lại khoản tiền 300 triệu lén cho con trai vay để làm ăn, nhưng chưa thu hồi lại được.
Bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, nhưng ngay ngày đầu nhận việc đã gây họa, sự cố nhận nhầm trẻ khiến bà gặp rắc rối lớn. Sau đó, bà Ánh tiếp tục đi làm tạp vụ ở nhà hàng, nhưng không may để chồng và đồng nghiệp cũ biết, nên đành phải nghỉ việc.
Không chấp nhận chỉ trông chờ vào đồng lương chỉ vài triệu đồng mỗi tháng ở đoàn múa, bà Ánh vẫn khao khát đi làm thêm để phụ giúp chồng con. Bà lấy giấy tờ của con gái, đưa cho đứa cháu trai nhờ đăng ký làm shipper. Cháu trai nói cô không nên làm shipper vì rất vất vả, khuyên cô ra vườn hoa dạy nhảy... Thế nhưng, bà Ánh lo người quen nhìn thấy lại mất mặt chồng.
Ở diễn biến khác trong tập phim, để giúp đỡ bố mẹ nên Dương (Quỳnh Trang) đi dạy đàn nhưng bị Tuấn (Thái Vũ) làm khó. Nguyên nhân là bởi trước khi đến nhà học sinh, Dương tình cờ đụng mặt một anh chàng trên đường mà theo cảm nhận của cô là khó ưa. Hôm đó, Dương 2 lần liên tiếp giẫm lên giày của Tuấn. Trớ trêu thay, học sinh của Dương bây giờ lại chính là em gái của Tuấn.
Tuấn cứ ngồi lì ở phòng khách quan sát Dương và em gái học khiến Dương không hài lòng. Tuấn nói ngồi đây để xem Dương dạy em gái có nghiêm túc không vì anh nghi ngờ về khả năng sư phạm của cô. Cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" lại bắt đầu "đấu khẩu" không ai chịu nhường ai.
Trong khi đó, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) làm công việc mới cũng không gặp thuận lợi. Trong quá trình đi giao hàng cho khách, ông Phi chẳng may bị ngã xe, làm vỡ chậu hoa của khách, phải xin lỗi rối rít. Đã thế ông Phi còn phải bỏ ra 1.700.000đ để sửa xe.
Tập 6 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng trên VTV3 vào 20h ngày 10/12.
Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hộiXem - nghe - đọc - 41 phút trước
GĐXH - Khắc tiếp tục được lãnh đạo tỉnh cất nhắc sau khi dũng cảm thừa nhận "buông lỏng quản lý".
Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.
Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Thương Tín - nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với những thước phim đậm chất điện ảnh trong thập niên 80-90 đã rời cõi tạm. Cùng nhìn lại những đóng góp của cố nghệ sĩ qua các vai diễn.
Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạcXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập 27 phim "Lằn ranh", Vinh - thanh tra Sở Xây dựng thừa nhận đã gây sức ép với doanh nghiệp để lấy tiền đánh bạc.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàngXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi kể rằng vợ mình đang làm quản lý nhà hàng lớn với mức lương khá, nhưng bất ngờ bà Ánh xuất hiện với vai trò làm tạp vụ nơi chồng và cơ quan cũ đang dùng bữa.
Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuếXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.
Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.
Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công anXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.
Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen NiêXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội dịp cuối tuần đã gây chú ý về nhan sắc sau sinh của cô.
Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Họa sĩ Chu Nhật Quang gây bất ngờ khi bán thành công hai tác phẩm sơn mài trị giá gần 4 tỷ đồng và được Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam".
Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.