Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipper

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Gia đình trái dấu", kể từ khi biết chồng khó khăn tìm việc, mọi áp lực tài chính phải chi trả hàng tháng khiến bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) muốn đi làm thêm để giúp đỡ chồng con. Nhất là bù đắp lại khoản tiền 300 triệu lén cho con trai vay để làm ăn, nhưng chưa thu hồi lại được.

Bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, nhưng ngay ngày đầu nhận việc đã gây họa, sự cố nhận nhầm trẻ khiến bà gặp rắc rối lớn. Sau đó, bà Ánh tiếp tục đi làm tạp vụ ở nhà hàng, nhưng không may để chồng và đồng nghiệp cũ biết, nên đành phải nghỉ việc.

Không chấp nhận chỉ trông chờ vào đồng lương chỉ vài triệu đồng mỗi tháng ở đoàn múa, bà Ánh vẫn khao khát đi làm thêm để phụ giúp chồng con. Bà lấy giấy tờ của con gái, đưa cho đứa cháu trai nhờ đăng ký làm shipper. Cháu trai nói cô không nên làm shipper vì rất vất vả, khuyên cô ra vườn hoa dạy nhảy... Thế nhưng, bà Ánh lo người quen nhìn thấy lại mất mặt chồng.



Bà Ánh nhờ cháu đăng ký để tham gia làm shipper có thêm thu nhập. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, để giúp đỡ bố mẹ nên Dương (Quỳnh Trang) đi dạy đàn nhưng bị Tuấn (Thái Vũ) làm khó. Nguyên nhân là bởi trước khi đến nhà học sinh, Dương tình cờ đụng mặt một anh chàng trên đường mà theo cảm nhận của cô là khó ưa. Hôm đó, Dương 2 lần liên tiếp giẫm lên giày của Tuấn. Trớ trêu thay, học sinh của Dương bây giờ lại chính là em gái của Tuấn.

Tuấn cứ ngồi lì ở phòng khách quan sát Dương và em gái học khiến Dương không hài lòng. Tuấn nói ngồi đây để xem Dương dạy em gái có nghiêm túc không vì anh nghi ngờ về khả năng sư phạm của cô. Cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" lại bắt đầu "đấu khẩu" không ai chịu nhường ai.

Cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" Dương - Tuấn tiếp tục đấu khấu. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) làm công việc mới cũng không gặp thuận lợi. Trong quá trình đi giao hàng cho khách, ông Phi chẳng may bị ngã xe, làm vỡ chậu hoa của khách, phải xin lỗi rối rít. Đã thế ông Phi còn phải bỏ ra 1.700.000đ để sửa xe.

Ông Phi làm công việc giao hàng cho khách, nhưng lại gây thiệt hại số tiền lớn.

Tập 6 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng trên VTV3 vào 20h ngày 10/12.

