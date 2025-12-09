Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an
GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.
Trong tập 4 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu chồng cho con trai là Đức (Thừa Tuấn Anh) vay 300 triệu đồng tiền tiết kiệm của chồng. Nay Đức báo chuyện buôn bán khó khăn nên chưa có khả năng trả bố mẹ, khiến bà Ánh lo mất ăn mất ngủ.
Sau khi đi khắp nơi mà không xin được việc, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) chán chường đi uống bia giải sầu. Càng uống, càng say lại càng buồn, ông Phi chán nản nhận mình là "rác" ở cơ quan nên bị thải loại, nếu bây giờ không kiếm được tiền gửi về quê thì lại là "rác" ở quê.
Ông Phi được Nam đưa về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Nam buột miệng kể cho bà Ánh chuyện ông đi khắp nơi không xin được việc nên mới buồn chán.
Đến khi nửa tỉnh nửa say, ông Phi vẫn giật mình cầu xin vợ: "Ánh ơi đừng vứt anh nhé. Anh bây giờ là rác thải". Nhìn chồng say xỉn lại nói những lời đau lòng này, bà Ánh rất thương chồng và đặt quyết tâm phải làm gì đó để đỡ đần chồng.
Hôm sau tỉnh dậy, ông Phi tưởng vợ chưa biết chuyện mình không xin được việc nên vẫn nói dối vợ. Còn bà Ánh cũng giấu chồng đi tìm việc làm thêm.
Bà Ánh gặp chị họ là bà Quế để vay tiền nhưng bị bà Quế mắng vì ông Phi vừa mới nghỉ việc mà đã nháo nhác chuyện tiền nong. Bà Ánh kể lương ở đoàn múa có vài triệu bạc một tháng, chỉ đủ thỉnh thoảng mời mọi người ở đoàn bữa ăn. Xưa nay chồng lo hết các khoản gia đình nên bà Ánh không phải lo tới.
Chị họ gợi ý bà Ánh đi dạy múa thêm ở các trung tâm nhưng bà Ánh giãy nảy từ chối vì sợ mọi người ở đoàn biết, lại lời ra tiếng vào. Ngay lập tức, bà Quế giới thiệu bà Ánh đi làm giúp việc.
Ngay hôm sau, bà Ánh bắt đầu công việc mới - giúp việc trông trẻ theo giờ, nhưng đã gặp sự cố lớn. Đưa bé xuống sân chung cư chơi nhưng khi đưa bé về, bà Ánh lại không để ý, dắt nhầm bé nhà khác bởi hai bé mặc đồ, đeo mặt nạ y hệt nhau.
Sự nhầm lẫn nghiêm trọng này khiến mẹ của cháu bé hoảng hốt và lập tức cho bà Ánh nghỉ việc. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó khi mẹ của bé bị dắt nhầm cho rằng bà Ánh định bắt cóc trẻ con nên đã báo công an và tất cả lên đồn công an để làm rõ.
Tâm sự với bà Quế, bà Ánh chán nản vì tự thấy bản thân mình chả làm được việc gì, trông trẻ con cho nhà người ta cũng không xong. Từ chuyên viên, biên đạo múa mà giờ kém cỏi, không bằng mấy bà giúp việc từ quê.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Phi báo cho vợ chuyện em trai ở quê gọi điện báo phải gửi tiền về quê nên ông nhắc vợ chuẩn bị rút khoản tiền tiết kiệm để gửi về quê. Nghe vậy, bà Ánh sợ đến tái mặt, vội tìm cách đánh trống lảng.
Đức đi làm về, ông Phi xin lỗi con trai vì nếu hôm qua có lỡ lời nói về bố con của Vân - bạn gái Đức. Dù bố xin lỗi nhưng Đức vẫn tỏ vẻ không hài lòng, khiến ông Phi lại phải giải thích. Hai bố con lại căng thẳng như mọi khi. Giữa họ luôn có sự trái dấu, hiếm khi có thể chia sẻ, thấu hiểu.
