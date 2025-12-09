Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 phim "Lằn ranh", trước cáo buộc của nhiều doanh nghiệp tố Vinh (Anh Đức) với vai trò Thanh tra Sở Xây dựng đã tống tiền họ cùng bằng chứng rõ ràng, Vinh thừa nhận mình đã sai, không thể né tránh.

"Để có tiền đánh bạc, tôi cố gắng xoay sở mọi cách, đến lúc không xoay được nữa, tôi dùng quyền hạn của mình để gây sức ép với các doanh nghiệp", Vinh khai.

Lập tức kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) hỏi: "Anh Khắc biết không?". Đây cũng chính là trọng tâm mà cơ quan điều tra muốn làm rõ, rằng liệu sai phạm của Vinh có xuất phát từ sự buông lỏng quản lý hay có sự tiếp tay nào từ cấp trên.

Vinh đã phải thừa nhận đã dùng quyền hạn để ép các doanh nghiệp để lấy tiền đánh bạc. Ảnh VOV

Trong khi đó, Khắc (Tiến Lộc) bị triệu tập tham gia cuộc họp liên quan đến Vinh - cấp dưới đồng thời cũng là em họ của Khắc. "Tôi đã trách bản thân rất nhiều và cũng đau lòng đến mức không dám nhìn mặt bố mẹ cậu ấy, những người coi tôi như con đẻ và đã cưu mang giúp đỡ rất nhiều từ những ngày tôi còn đi học" - Khắc nói.

Khắc cũng tự nhận mình đã buông lỏng quản lý với cương vị Phó giám đốc Sở Xây dựng phụ trách mảng thanh tra. Khắc cho biết đã nghe báo cáo chuyện Vinh đánh bạc và gọi em họ lên để chất vấn. Khi đó, Vinh đã thừa nhận có người quen rủ đánh bạc với số tiền không nhiều. Việc Khắc chỉ “răn đe và khuyên nhủ” mà không có biện pháp mạnh nào khiến trách nhiệm của anh càng trở nên nặng nề.

Khắc tự nhận đã buông lỏng quản lý trong trường hợp cấp dưới đánh bạc. Ảnh VOV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Hạnh (NSƯT Thanh Quý) - cô giáo của Triển (Mạnh Trường) được nhờ góp tiếng nói về vụ sổ đỏ chung cư Trinh Tam nhưng bà có vẻ e ngại. Những nạn nhân của chung cư Trinh Tam cho rằng vụ việc phải đưa lên ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) - Chủ tịch tỉnh mới xong, nhưng muốn nhanh thì phải nhờ Chánh văn phòng Triển.



Tập 27 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 20h tối nay (9/12) trên VTV1.

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế GĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.