Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế
GĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.
Trong tập 26 "Lằn ranh" đã được phát sóng, sau cuộc họp chọn được người đứng đầu Sở Tài chính mới, Bí thư tỉnh Sơn và Phó Bí thư tỉnh Sách đều tỏ ra nhẹ nhõm khi hoàn thành công việc tương đối cấp bách của công tác cán bộ trong việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy.
Việc ông Sách cũng bỏ phiếu ủng hộ Lê Chỉnh khiến Bí thư Sơn bất ngờ nhưng ông cho rằng lãnh đạo tỉnh đều đang có chung một quan điểm trong đánh giá cán bộ là vì lợi ích chung chứ không mang tính cá nhân. Mặc dù vậy, cả hai đều bày tỏ niềm tiếc nuối với trường hợp của Khắc, người mà ông Sách tin tưởng và kỳ vọng.
Sau khi kết thúc cuộc họp Thường vụ, Khắc buồn nên tới quán uống rượu một mình. Huyền đã có mặt để động viên người tình: “Em là người rõ nhất anh đã phải cố gắng gồng gánh từng chút một như thế nào. Em thương anh, em không muốn thấy anh mệt mỏi như thế này đâu. Em ủng hộ mọi quyết định của anh, em sẽ là người đồng cam cộng khổ với anh. Là vợ hay là tri kỷ thì còn tùy duyên sắp đặt của ông trời nữa. Cho dù anh đúng hay sai thì em cũng sẽ cùng đúng sai với anh”.
Sau câu nói của người tình, Khắc chia sẻ về quyết định sẽ nghỉ việc trong thời gian tới.
Trong khi đó, cấp dưới báo cáo Chấn về việc lãnh đạo công ty Đại Bàng thúc giục ký duyệt hồ sơ hoàn thuế cho đơn vị này. Tuy nhiên, Chấn đã từ chối vì hồ sơ còn thiếu sót. Hơn nữa, Chấn đã phát hiện trong một hồ sơ hoàn thuế cũ của công ty này có vấn đề với hóa đơn VAT. Anh muốn báo cáo sự việc này cho lãnh đạo nhưng bị cấp dưới khuyên can.
“Thời buổi đang sáp nhập tinh giản, anh lại còn bôi mỡ vào người cho kiến cắn thì nguy. Anh phải linh hoạt, chứ cứ thẳng tưng là mình thiệt anh ạ. Đang rối như canh hẹ vụ mấy ông cán bộ đánh bạc bằng tiền, tham ô tham nhũng, bây giờ anh lại còn xung phong nhập hội nữa” - cấp dưới khuyên Chấn.
Tuy nhiên, Chấn không đồng ý với quan điểm này. Anh nói rõ mình dám làm, dám chịu, không thể lấy cái sai này sửa chữa sai khác được, có giấu mãi thì cũng thành củi khô, lúc ấy sẽ không còn có cơ hội để quay đầu.
Đúng lúc này, Thiệu đã tìm gặp Chấn để “thảo luận” về vấn đề duyệt hoàn thuế cho công ty Đại Bàng. Chấn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, dù Thiệu mang sai sót ra đe dọa, hơn nữa anh ta còn có một đoạn video nhạy cảm của Chấn. Trong đoạn video, Chấn say rượu nên đã có hành động thân mật với một cô gái. Thiệu dọa sẽ tung đoạn video lên mạng khiến gia đình Chấn tan vỡ.
“Vụ hoàn thuế năm ngoái tôi vẫn tuân thủ theo đúng quy trình, nhưng có sai sót là lỗi của tôi. Việc này tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo để chịu trách nhiệm, nên đừng ai mang cái chuyện đó ra để đe dọa tôi” - Chấn tuyên bố rõ ràng.
Chủ công ty Đại Bàng tiếp tục đến tìm Chấn để tạo sức ép. Hóa ra, trong vụ 15 tỷ đồng tôm lạnh của công ty này trước đây, Chấn đã mắc lỗi về nghiệp vụ. Hóa đơn VAT trong hồ sơ là từ công ty ma, hợp đồng xuất khẩu khống và không có hàng thật. Nếu vụ việc bị phát hiện, Chấn sẽ phải chịu trách nhiệm và có thể đối mặt án tù. Thiệu đã cho Chấn một vài ngày để đưa ra quyết định cuối.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển đã hẹn gặp Thu để giải thích về trường hợp của Khắc. Phó Giám đốc Sở Xây dựng hoàn toàn không có liên quan tới việc Vinh cờ bạc. Khắc còn cho Vinh vay rất nhiều tiền để trả nợ và đó là một trong những nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng bất hòa dẫn đến ly thân.
Theo cơ quan điều tra, Vinh từng thu bạc tới 1 tỷ 380 triệu đồng trong vòng một tháng, trùng với thời điểm mà anh ta được Sở Xây dựng giao cho thụ lý đơn tố giác chung cư Trinh Tam xây vượt tầng. Sau đó, theo báo cáo của thanh tra, việc này phù hợp với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của thành phố cho khu vực phía Đông. Khắc chỉ chịu trách nhiệm liên đới trong vụ việc này nhưng anh lại từng là thành viên ban cố vấn cho Ủy ban tỉnh trong quá trình phê duyệt dự án Trinh Tam.
Cơ quan điều tra xác định Khắc chịu trách nhiệm liên đới trong vụ chung cư Trinh Tam. Ảnh VTV
Hiện tại, việc Khắc mất vị trí Giám đốc Sở cũng không ảnh hưởng tới giá trị của anh ta với Thiệu. Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam vẫn theo sát mọi hành động của Khắc. Không chỉ vậy, Thiệu còn sai người “nhắc nhở” Viên rất đều đặn.
Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.
Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công anXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.
Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen NiêXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội dịp cuối tuần đã gây chú ý về nhan sắc sau sinh của cô.
Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Họa sĩ Chu Nhật Quang gây bất ngờ khi bán thành công hai tác phẩm sơn mài trị giá gần 4 tỷ đồng và được Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam".
Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.
Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.
Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với TúXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Duyên - vợ sắp cưới của Bách tỏ ra nghi ngờ giữa anh và Tú có mối quan hệ trên mức tình cảm hàng xóm.
Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thậtXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú cũng đã được biết mặt Duyên - vợ chưa cưới của Bách là ai.
Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảmXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.
Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ámXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Hằng Thu sốc khi bức tranh chồng mua liên quan đến nghi can đã chết, trong khi Khắc đối diện nguy cơ bị điều tra vì cấp dưới đánh bạc.
Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảmXem - nghe - đọc
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.