Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hội

Trong tập 27 "Lằn ranh" đã được phát sóng, người dân khu chung cư Trinh Tam ngày càng bức xúc khi quyền lợi không được giải quyết. Bà Phước đã nhờ bà Hạnh - cô giáo của Triển để góp tiếng nói về vụ cấp sổ đỏ chung cư Trinh Tam nhưng bà Hạnh có vẻ e ngại. Bà Phước nhận định vụ việc tại chung cư Trinh Tam phải đưa lên ông Chủ tịch tỉnh mới xong nhưng muốn nhanh thì họ phải nhờ Chánh văn phòng Triển.



Trong khi đó, bà Phước cùng các hộ dân đã một lần nữa tới gặp Trinh để đòi giải quyết vấn đề sổ hồng căn hộ. Họ rất bức xúc khi quyền lợi chính đáng của mình không được giải quyết trong thời gian dài. Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn Trinh Tam vẫn tiếp tục khẳng định không vi phạm pháp luật, làm đúng quy định... Đến hiện tại, Văn phòng đăng ký đất đai - đơn vị có quyền cấp sổ đỏ lại từ chối trách nhiệm. “Họ nói rằng các chị sai, thế thì ông đồng hay bà cốt sai đây?”, người dân bức xúc nói.

Người dân đến đơn vị chủ đầu tư xây dựng dự án chung cư Trinh Tam để hỏi về việc cấp sổ đỏ. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khắc tới bệnh viện khám thì gặp bố con ông Thân đang nói chuyện ở sân. Cả hai đã có vài lời móc mỉa Khắc trước vụ việc ầm ĩ lần này, thậm chí còn vừa cười vừa nói: “Bài học rút ra ở đây là gì? Không đáng tin nhất chính là lời hứa của mấy ông lãnh đạo”.

Vì vụ việc của Vinh, Khắc phải tham gia cuộc họp kiểm điểm của Đảng ủy Sở Xây dựng. Khắc cũng bị chất vấn về việc biết Vinh đánh bạc mà không xử lý từ sớm, khi Sở đã nhận được đơn thư tố cáo. “Vấn đề của tôi là đã buông lỏng quản lý với cương vị là Phó Giám đốc Sở phụ trách mảng thanh tra, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình…” - Khắc thẳng thắn thừa nhận.

Khắc cho biết Vinh vay tiền mình với lý do chị gái gặp tai nạn. Sau khi biết sự việc, anh cũng đã yêu cầu Vinh phải ra cơ quan công an đầu thú. Ủy ban kiểm tra của Sở Xây dựng đã đưa ra đề nghị kỷ luật khiển trách đối với Chi bộ thanh tra Sở và cảnh cáo đối với Khắc.

Khắc thừa nhận khuyết điểm "buông lỏng quản lý" trong vụ việc cấp dưới đánh bạc. Ảnh VTV

Sau cuộc họp, ông Sách - Phó Bí thư tỉnh đã có cuộc trò chuyện, động viên Khắc. Ông Sách tin rằng Bí thư tỉnh Sơn là người công tâm, khách quan trong đánh giá cán bộ nên sẽ có quyết định sáng suốt. “Cậu chọn cách chủ động đối diện và dám chịu trách nhiệm là rất dũng cảm. Bí thư đánh giá rất cao về sự thẳng thắn đó của cậu. Sau lần này, cậu sẽ trưởng thành hơn. Cánh cửa này khép lại là lúc cánh cửa khác mở ra” - ông Sách nói.

Vụ việc của Vinh khiến Sở Xây dựng dậy sóng, Giám đốc Sở đã quyết định thanh kiểm tra toàn bộ phần kê khai tài sản của các cá nhân có liên quan. Điều đó có khả năng sẽ ảnh hưởng tới Khắc khi anh có mối quan hệ không bình thường với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là tập đoàn Trinh Tam.

Ở diễn biến khác trong tập phim, tại cơ quan điều tra, Vinh khẳng định Khắc không tham gia đánh bạc mà chỉ cho mình vay tiền trả nợ. Tuy nhiên, anh ta vẫn nói dối loanh quanh về nguồn gốc khoản tiền lớn dùng để đánh bạc.

Vinh đã khai loanh quanh về nguồn gốc số tiền dùng để đánh bạc. Ảnh VTV

Khi cơ quan điều tra đưa ra bằng chứng tố cáo Vinh vòi tiền doanh nghiệp, anh ta đã phải thú nhận hành vi sai trái của mình. “Để có tiền đánh bạc, tôi cố gắng xoay sở mọi cách, đến lúc mà không xoay được nữa thì tôi dùng quyền hạn của mình để mà gây sức ép với các doanh nghiệp” - Vinh nói.

Tuy nhiên, Vinh một lần nữa khẳng định Khắc hoàn toàn không biết những việc làm sai trái của mình. “Anh Khắc là người tốt ạ. Anh làm việc rất là nguyên tắc, mục đích của anh cống hiến thôi chứ còn không bao giờ vì mấy đồng bạc mà anh đánh đổi sự nghiệp của mình”, Vinh khẳng định.

