Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Thứ ba, 19:00 09/12/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Thương Tín - nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với những thước phim đậm chất điện ảnh trong thập niên 80-90 đã rời cõi tạm. Cùng nhìn lại những đóng góp của cố nghệ sĩ qua các vai diễn.

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 2.

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1965 tại Phan Rang (nay là Khánh Hòa). Thành công với sân khấu cải lương nhưng sau đó, Thương Tín trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất điện ảnh miền Nam sau giải phóng, nhất là giai đoạn 1980-1990.

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 3.

Năm 27 tuổi, ông từng được sách kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận là nghệ sĩ đóng nhiều phim nhất trong năm (12 phim).

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 4.

Thời hoàng kim, Thương Tín nổi tiếng với nhiều vai diễn, 3 trong số các vai đó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả gồm: Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn, tướng cướp Bạch Hải Ðường của SBC, thiếu tá Vọng Kỳ của Ván bài lật ngửa ...

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 5.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nam nghệ sĩ lại khiến khán giả yêu mến bởi lối diễn chân thật.

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 6.

Với vẻ ngoài điển trai của mình, Thương Tín còn được lòng nhiều khán giả nữ thời điểm những năm 80-90.

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 7.

Chính tài năng lẫn vẻ ngoài như vậy nên không thể phủ nhận nghệ sĩ Thương Tín từng là "át chủ bài" của làng phim ảnh, kịch nghệ miền Nam những năm 80 - 90.

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 8.

Ông còn làm đạo diễn và mời "bóng hồng" Diễm My 6X lên phim của mình.

Hình ảnh gây thương nhớ trên màn ảnh của Thương Tín - Ảnh 9.

Ngoài vai diễn trên màn ảnh, Thương Tín còn là "kép chính" trong đoàn cải lương. Những năm 80, tại đoàn Kim Cương, Thương Tín được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng bằng những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: "Bông hồng cài áo", "Vực thẳm chiều cao", "Huyền thoại mẹ"… Nghệ sĩ Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch và hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.

Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương TínHình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

GĐXH - Con gái Thương Tín đã có mặt để chịu tang cha. Đáng buổn là con gái sống với vợ cũ nên suốt một thời gian dài cố nghệ sĩ chưa được gặp con.

Tòa soạn Quảng cáo
Top