Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90

Ngoài vai diễn trên màn ảnh, Thương Tín còn là "kép chính" trong đoàn cải lương. Những năm 80, tại đoàn Kim Cương, Thương Tín được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng bằng những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: "Bông hồng cài áo", "Vực thẳm chiều cao", "Huyền thoại mẹ"… Nghệ sĩ Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch và hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.