Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Thứ ba, 11:01 09/12/2025 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.

Con trai Thương Tín thất thần trước sự ra đi của chaCon trai Thương Tín thất thần trước sự ra đi của cha

GĐXH - Thanh Tùng - con trai Thương Tín - đau buồn, bàng hoàng trước sự ra đi của cha.

Nghệ sĩ Thương Tín được biết đến là một tài tử điện ảnh Việt của thập niên 80-90. Khán giả hâm mộ ông không chỉ ở sắc vóc mà còn bởi sự cống hiến tận tụy cho nghệ thuật. Trong lòng khán giả, Thương Tín đã để lại 4 vai diễn kinh điển mà không phải ai trong sự nghiệp cũng có được.

Thương Tín gây ấn tượng trong "Ván bài lật ngửa" với vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng

Cách đây vài thập kỷ, khi nói về Thương Tín, người hâm mộ không thể không nhắc đến vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong phim "Ván bài lật ngửa". Được biết, đây là bộ phim đen trắng về đề tài tình báo do Xí nghiệp phim tổng hợp TP.HCM sản xuất, Khôi Nguyên (Lê Hoàng Hoa) đạo diễn dựa theo kịch bản của Nguyễn Trương Thiên Lý (nhà văn Trần Bạch Đằng).

4 vai diễn giúp Thương Tín gây thương nhớ với khán giả thập niên 90 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thương Tín gây ấn tượng trong phim "Ván bài lật ngửa".

"Ván bài lật ngửa" được khởi chiếu từ năm 1982 đến 1987 gồm 8 tập. Trong phim, Thương Tín vào vai thiếu tá Vọng chỉ xuất hiện trong 2 tập 5, 6 ("Trời xanh qua kẽ lá" và "Lời cảnh cáo cuối cùng").

Để lột tả hết cái chất lưu manh, xảo quyệt, nham hiểm của nhân vật sĩ quan công an chế độ cũ Lưu Kỳ Vọng có lẽ khó có diễn viên nào làm tốt hơn Thương Tín.

Thời điểm đó, Thương Tín ghi dấu trong lòng khán giả từ ánh mắt đến cái nhếch mép đểu giả. Bộ mặt trâng tráo, ngang ngược ấy lại "vẽ" rất đạt chân dung một thiếu tá như Lưu Kỳ Vọng. Tuy ít đất diễn nhưng nghệ sĩ Thương Tín đã khiến khán giả khó quên khi vào vai nhân vật bộc lộ bản chất ác độc mà ông đảm nhận.

Thương Tín gây xúc động với vai Sáu Tâm phim "Biệt động Sài Gòn"

Sáu Tâm do Thương Tín đảm nhận là ông Bảy Bê, đội trưởng đội 5 biệt động Sài Gòn. Thời đó, Bảy Bê nổi tiếng với những chiến công rúng động khắp miền Nam và cả thế giới như đánh bom khách sạn Caravelle, tòa Đại sứ Mỹ, cư xá Brink. Xuất hiện từ những phần đầu phim, Sáu Tâm hiện lên đúng chất người lính biệt động Sài Gòn gan dạ, mạnh mẽ, quyết đoán.

4 vai diễn giúp Thương Tín gây thương nhớ với khán giả thập niên 90 - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Thương Tín trong phim "Biệt động Sài Gòn".

Trong kịch bản lần đầu của Biệt động Sài Gòn, nhân vật Sáu Tâm vẫn sống đến hết phim. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đạo diễn Long Vân quyết định để nhân vật này chết, hơn nữa là chết do sự phản bội của đồng đội. Sự ra đi của Sáu Tâm khiến khán giả cảm nhận rõ hơn tính khốc liệt của cuộc chiến.

Thương Tín và vai Tướng cướp Bạch Hải Đường trong "Săn bắt cướp"

Phim "Săn bắt cướp" của đạo diễn Trần Phương được sản xuất năm 1988, từng "làm mưa làm gió" màn ảnh Việt ở cuối thập niên 1980. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ như: Thương Tín, Trọng Trinh, Lê Khanh, Hai Nhất, Hương Dung…

4 vai diễn giúp Thương Tín gây thương nhớ với khán giả thập niên 90 - Ảnh 4.

Hình ảnh Thương Tín trong phim "Săn bắt cướp".

Trong đó, vai diễn tướng cướp Bạch Hải Đường do diễn viên Thương Tín đóng vẫn là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên tài năng này. Hình ảnh khán giả chen nhau mua vé khiến cả đoàn phim cũng như đạo diễn bất ngờ vì không ai nghĩ phim có thể thu hút nhiều khán giả đến như vậy.

Thương Tín năm 2000 nổi tiếng với vai Thái Trượng Phu trong "Ngũ quái Sài Gòn"

"Ngũ quái Sài Gòn" là một bộ phim gắn liền với giới trẻ đầu thập niên 2000 bởi tình tiết phá án hấp dẫn. Xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên trẻ trong "Ngũ quái Sài Gòn" vào những năm 2000 nhưng Thương Tín không hề bị "lép vế" mà ngược lại, phong độ và lối diễn chân thật từ ánh mắt đến cử chỉ của ông vẫn đủ sức thuyết phục người xem.

Ông vào vai "già gân" tên Thái Trượng Phu. Đặc biệt là ở mỗi phi vụ, nhân vật phản diện đều  có những chiêu trò rất riêng và Thái Trượng Phu là một trong số đó. Vai diễn này đã giúp cái tên Thương Tín đến gần hơn với nhóm khán giả nhí và cho thấy sự linh hoạt trong nét diễn của ông.

Thương Tín qua đờiThương Tín qua đời

GĐXH - Thương Tín - tượng đài một thời của điện ảnh Việt - đã qua đời tối 8/12, hưởng thọ 70 tuổi.

