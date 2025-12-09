Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Thứ ba, 15:53 09/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi kể rằng vợ mình đang làm quản lý nhà hàng lớn với mức lương khá, nhưng bất ngờ bà Ánh xuất hiện với vai trò làm tạp vụ nơi chồng và cơ quan cũ đang dùng bữa.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tham gia cuộc liên hoan với phòng cũ. Tại đây, trưởng phòng mới Thái (Mạnh Hưng) nói với ông Phi rằng nếu gặp khó khăn về tài chính sau khi mất việc thì cứ nói. Nhưng ông Phi thừa hiểu rằng Thái không phải là người sống tình nghĩa như vậy, nên ông nói rằng với nhiều năm kinh nghiệm, nhiều chỗ muốn mời ông về làm nhưng ông còn đang cân nhắc vì còn muốn nghỉ ngơi. 

Nguyên trưởng phòng cấp huyện ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng - Ảnh 1.

Ông Phi được cơ quan cũ mời tới dự tiệc liên hoan. Ảnh VTV

Ông Phi còn kể rằng vợ mình là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đang làm quản lý cho một nhà hàng lớn, lương khá nên ông không áp lực về kinh tế. Thái không biết vô tình hay cố ý đánh rơi chiếc bát, lao công được gọi ra dọn dẹp. Đúng lúc này, bà Ánh xuất hiện là người tạp vụ trong nhà hàng mà chồng và cơ quan đang dùng bữa. 

Nguyên trưởng phòng cấp huyện ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng - Ảnh 2.

Ông Phi vừa khoe vợ làm quản lý nhà hàng thì bà Ánh xuất hiện với vai trò tạp vụ. Ảnh VTV

Điều này khiến cả bà Ánh lẫn ông Phi ngỡ ngàng khi gặp nhau. Bà Ánh cũng không tin nổi mắt mình khi mọi người ở bàn nhậu lại chính là chồng và các đồng nghiệp cũ. Chuyện tình cờ này có thể khiến ông Phi mất mặt trước các đồng nghiệp cũ, nhất là với trưởng phòng Thái.

Nguyên trưởng phòng cấp huyện ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng - Ảnh 3.

Bà Ánh ngỡ ngàng khi gặp chồng và đồng nghiệp cũ của chồng tại nhà hàng. Ảnh VOV

Ở một diễn biến khác trong tập 5, Dương (Quỳnh Trang) vì sợ tốn tiền nên di chuyển bằng xe buýt thay vì xe công nghệ. Thấy em gái đi xe buýt vất vả, Đức (Tuấn Anh) đưa tiền cho em gái, nói rằng chuyện tiền nong đã có mình và bố lo.

Trong khi đó, em chồng ở quê không ưa gì bà Ánh vì trong mắt em chồng, đây là bà chị dâu chẳng được cái việc gì, chỉ khiến ông anh mình thêm bận. Đúng thời điểm ở dưới quê thúc giục gửi tiền về, nhưng ông Phi và bà Ánh đang loay hoay không biết phải làm sao vì số tiền tiết kiệm được bà Ánh đã lén cho con trai vay để kinh doanh.

Gia đình trái dấu tập 5: Ông Phi bắt gặp vợ làm tạp vụ trong nhà hàng - Ảnh 4.

Em chồng ở quê luôn thể hiện thái độ không ưa với bà Ánh. Ảnh VOV

Tập 5 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng vào 20h tối nay (9/12) trên VTV3.

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuếSau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế

GĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công anBà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.

Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã "gây bão" tranh cãi trong phim "Cách em 1 milimet"Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Diễn viên Hà Bùi đảm nhiệm vai Duyên, cô nàng quyến rũ nhưng "bắt cá 2 tay" trong phim "Cách em 1 milimet" đang gây tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Thông tin mới nhất vụ diễn viên Lâm Thái bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico

Thông tin mới nhất vụ diễn viên Lâm Thái bị bắt vì trộm túi xách của Hoa hậu Mexico

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnh

Cùng chuyên mục

Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc

Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 27 phim "Lằn ranh", Vinh - thanh tra Sở Xây dựng thừa nhận đã gây sức ép với doanh nghiệp để lấy tiền đánh bạc.

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.

Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội dịp cuối tuần đã gây chú ý về nhan sắc sau sinh của cô.

Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?

Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Họa sĩ Chu Nhật Quang gây bất ngờ khi bán thành công hai tác phẩm sơn mài trị giá gần 4 tỷ đồng và được Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam".

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Phi mất chức và về hưu non, trước gánh nặng kinh tế buộc bà Ánh từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc.

Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'

Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.

Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú

Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Duyên - vợ sắp cưới của Bách tỏ ra nghi ngờ giữa anh và Tú có mối quan hệ trên mức tình cảm hàng xóm.

Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật

Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú cũng đã được biết mặt Duyên - vợ chưa cưới của Bách là ai.

Xem nhiều

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Xem - nghe - đọc
Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Chồng mất chức, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) từ diễn viên múa phải đi làm giúp việc

Xem - nghe - đọc
NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

Xem - nghe - đọc
Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật

Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top