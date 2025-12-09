Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tham gia cuộc liên hoan với phòng cũ. Tại đây, trưởng phòng mới Thái (Mạnh Hưng) nói với ông Phi rằng nếu gặp khó khăn về tài chính sau khi mất việc thì cứ nói. Nhưng ông Phi thừa hiểu rằng Thái không phải là người sống tình nghĩa như vậy, nên ông nói rằng với nhiều năm kinh nghiệm, nhiều chỗ muốn mời ông về làm nhưng ông còn đang cân nhắc vì còn muốn nghỉ ngơi.

Ông Phi được cơ quan cũ mời tới dự tiệc liên hoan. Ảnh VTV

Ông Phi còn kể rằng vợ mình là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đang làm quản lý cho một nhà hàng lớn, lương khá nên ông không áp lực về kinh tế. Thái không biết vô tình hay cố ý đánh rơi chiếc bát, lao công được gọi ra dọn dẹp. Đúng lúc này, bà Ánh xuất hiện là người tạp vụ trong nhà hàng mà chồng và cơ quan đang dùng bữa.

Ông Phi vừa khoe vợ làm quản lý nhà hàng thì bà Ánh xuất hiện với vai trò tạp vụ. Ảnh VTV

Điều này khiến cả bà Ánh lẫn ông Phi ngỡ ngàng khi gặp nhau. Bà Ánh cũng không tin nổi mắt mình khi mọi người ở bàn nhậu lại chính là chồng và các đồng nghiệp cũ. Chuyện tình cờ này có thể khiến ông Phi mất mặt trước các đồng nghiệp cũ, nhất là với trưởng phòng Thái.

Bà Ánh ngỡ ngàng khi gặp chồng và đồng nghiệp cũ của chồng tại nhà hàng. Ảnh VOV

Ở một diễn biến khác trong tập 5, Dương (Quỳnh Trang) vì sợ tốn tiền nên di chuyển bằng xe buýt thay vì xe công nghệ. Thấy em gái đi xe buýt vất vả, Đức (Tuấn Anh) đưa tiền cho em gái, nói rằng chuyện tiền nong đã có mình và bố lo.

Trong khi đó, em chồng ở quê không ưa gì bà Ánh vì trong mắt em chồng, đây là bà chị dâu chẳng được cái việc gì, chỉ khiến ông anh mình thêm bận. Đúng thời điểm ở dưới quê thúc giục gửi tiền về, nhưng ông Phi và bà Ánh đang loay hoay không biết phải làm sao vì số tiền tiết kiệm được bà Ánh đã lén cho con trai vay để kinh doanh.

Em chồng ở quê luôn thể hiện thái độ không ưa với bà Ánh. Ảnh VOV

Tập 5 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng vào 20h tối nay (9/12) trên VTV3.

