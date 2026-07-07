BIC chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng BIDV Đồng Tháp
Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long) vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) thực hiện chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người BIC Bình An cho gia đình khách hàng B.Q.P.
Trước đó, ông B.Q.P vay vốn tại BIDV Đồng Tháp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua quá trình tư vấn của cán bộ BIDV và BIC, ông đã lựa chọn tham gia bảo hiểm BIC Bình An nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước các rủi ro bất ngờ như tai nạn, bệnh tật. Từ năm 2025 đến nay, khách hàng đã liên tục tham gia 6 giấy chứng nhận bảo hiểm BIC Bình An, tương ứng với các lần giải ngân và nhu cầu sử dụng vốn vay.
Không may, ông P. tử vong do tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BIDV Đồng Tháp và BIC Cửu Long đã kịp thời đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình, đồng thời khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ để giải quyết đầy đủ, nhanh chóng quyền lợi bảo hiểm theo đúng cam kết.
Khoản chi trả hơn 4,8 tỷ đồng được thực hiện kịp thời không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện cam kết với khách hàng, mà còn phản ánh sự đồng hành, sẻ chia của BIDV và BIC trước những biến cố không mong muốn. Việc giải quyết bồi thường nhanh chóng trong các vụ tổn thất lớn tiếp tục khẳng định vai trò của BIC Bình An như một "lá chắn tài chính" vững chắc, giúp khách hàng và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời an tâm tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
BIC Bình An là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho khách hàng vay vốn tại BIDV, bảo vệ người được bảo hiểm trước các rủi ro như tai nạn, bệnh tật hoặc tử vong trong suốt thời gian vay. Khi sự kiện bảo hiểm phát sinh, sản phẩm không chỉ hỗ trợ khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khoản vay mà còn góp phần ổn định cuộc sống của gia đình trước những biến cố bất ngờ. Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, BIC đã điều chỉnh, nâng cấp sản phẩm theo hướng mới, bảo đảm cao nhất quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm. Đây cũng là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của BIC cùng khách hàng và BIDV trong quá trình tiếp cận, sử dụng vốn cũng như ứng phó với các rủi ro trong cuộc sống.
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