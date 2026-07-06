Đẹp tựa SH Mode, xe ga giá chỉ 26 triệu đồng thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave Alpha

Xe ga thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km

Xe máy tay ga Ally SV 50cc

Trong số các mẫu xe đang có mặt trên thị trường, Ally SV 50cc nổi bật nhờ kiểu dáng thanh lịch, kích thước bề thế cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Ally SV 50cc sở hữu ngoại hình mang phong cách xe tay ga đô thị hiện đại với những đường nét mềm mại và cân đối.

Xe có kích thước tổng thể dài 1.950 mm, rộng 695 mm và cao 1.125 mm. Đây là những thông số khá lớn đối với một mẫu xe ga dưới 50cc, giúp Ally SV tạo cảm giác bề thế và sang trọng hơn khi di chuyển trên đường.

Khoảng cách trục bánh xe đạt 1.310 mm mang lại sự ổn định trong quá trình vận hành. Trong khi đó, chiều cao yên 770 mm được đánh giá phù hợp với đa số người dùng Việt Nam, giúp việc chống chân và điều khiển xe trở nên dễ dàng hơn.

Khoảng sáng gầm xe 130 mm cũng là một lợi thế khi di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề hoặc những khu vực ngập nước nhẹ trong đô thị.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở bộ bánh xe có kích thước lớn. Xe sử dụng lốp trước 80/90-16 và lốp sau 90/90-14, giúp tăng khả năng bám đường cũng như tạo dáng vẻ thể thao hơn cho tổng thể thiết kế.

Ally SV mang lại cảm giác chắc chắn khi vận hành

Với trọng lượng khoảng 103 kg, Ally SV mang lại cảm giác chắc chắn khi vận hành nhưng vẫn đủ linh hoạt để người dùng dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn dung tích 49,4cc kết hợp hệ thống làm mát bằng không khí. Cấu hình này giúp động cơ vận hành ổn định, dễ bảo dưỡng và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 1,4 lít/100 km. Đây là một trong những con số ấn tượng trong phân khúc xe ga 50cc hiện nay.

Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu như vậy, người dùng có thể giảm đáng kể chi phí vận hành trong quá trình sử dụng lâu dài.

Do dung tích động cơ dưới 50cc, Ally SV phù hợp với người từ 16 tuổi trở lên và không yêu cầu giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Khối động cơ được tinh chỉnh theo hướng vận hành êm ái, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong khu vực nội thành.

Bình nhiên liệu dung tích 4,2 lít cũng giúp xe có thể di chuyển quãng đường khá dài sau mỗi lần tiếp nhiên liệu.

Không chỉ chú trọng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Ally SV còn được trang bị hệ thống khung gầm hướng tới sự thoải mái và ổn định.

Phía trước xe sử dụng giảm xóc dạng ống lồng kết hợp giảm chấn thủy lực, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo trụ. Cấu hình này giúp hấp thụ dao động tốt hơn khi đi qua các đoạn đường không bằng phẳng.

Nhờ khoảng cách trục bánh xe dài cùng hệ thống treo được tinh chỉnh hợp lý, Ally SV mang lại cảm giác đầm chắc khi vận hành ở tốc độ vừa phải.

Ally SV phù hợp với người từ 16 tuổi trở lên và không yêu cầu giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Thiết kế sàn để chân rộng rãi cũng giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái hơn trong những hành trình dài.

Ngoài ra, kiểu dáng xe tay ga còn mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày, đặc biệt đối với học sinh và người dùng nữ.

Chi phí bảo dưỡng thấp, động cơ đơn giản cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt là những yếu tố giúp Ally SV trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe ga 50cc hiện nay.

Giá xe ga Ally SV

Với mức giá khoảng 26,5 triệu đồng, mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển an toàn, thuận tiện cho nhu cầu đi học và đi lại hằng ngày.

Với mức giá khoảng 26,5 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, kích thước lớn cùng khả năng tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,4 lít/100 km, Ally SV 50cc đang là mẫu xe phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hằng ngày. Đây là lựa chọn đáng chú ý dành cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe ga dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi trong quá trình vận hành.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.