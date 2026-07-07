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Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản được săn lùng giá tới 60.000 đồng, có tiền cũng khó mua

Thứ ba, 09:30 07/07/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Cà dại - Loại quả dại xưa thường chặt bỏ đi và ít ngó tới loại quả này thì nay bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng được nhiều người săn lùng.

Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản được săn lùng giá tới 60.000 đồng, có tiền cũng khó mua - Ảnh 1.Loại quả xưa rụng đầy bờ rào không ai ngó giờ thành đặc sản lên tới 500.000 đồng/kg, trồng một lần thu hoạch cả đời

GĐXH - Loại quả này có thời điểm được bán với giá lên tới 500 nghìn đồng/kg nên nhiều người đã vào rừng tìm cây con, mang về nhà trồng để lấy quả bán.

Cà dại: Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản

Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản được săn lùng giá tới 60.000 đồng, có tiền cũng khó mua - Ảnh 2.

Quả mọng hình cầu, khi chín có màu vàng.


Cà dại là quả được hái từ cây cà mọc dại. Loại cây này có hoa trắng, thường mọc ở các bãi đất trống, ven đường, nương rẫy ở Sơn La. Trước đây, bà con thường chặt bỏ đi và ít ngó tới loại quả này. Nhưng mấy năm trở lại đây, loại quả này bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng được nhiều người xa quê săn lùng.

"Các món ăn làm từ quả cà dại là các món ăn dân dã ở quê tôi. Khách hàng tìm mua cà dại trong mấy năm trở lại đây đều là những người ở trên quê tôi đi xuống các khu công nghiệp làm công nhân.

Họ là những người xa quê nên thèm các món ăn quê nhà, nhớ về quê hương. Tuy nhiên, món ăn này cũng khá khó ăn nếu bạn chưa ăn bao giờ. Còn người ăn quen sẽ thấy món ăn rất ngon", chị Quyết Nguyễn – đầu mối bán cà dại ở Sơn La, chia sẻ.

Chị cho biết chị đi tìm mua cà dại tại các hộ dân quanh khu vực hoặc đăng tìm mua trên mạng.. Khi mua về, chị sẽ đóng vào túi và gửi cho từng khách sỉ.

Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản được săn lùng giá tới 60.000 đồng, có tiền cũng khó mua - Ảnh 3.

cà dại hoa trắng có vị cay, hơi mát, có ít độc

Theo Đông y, cà dại hoa trắng có vị cay, hơi mát, có ít độc; có tác dụng hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, giảm đau, trừ ho, thường được dùng trị: đau cả vùng thắt lưng, đòn ngã tổn thương; đau dạ dày, đau răng; bế kinh; ho mãn tính. Dùng ngoài trị đinh nhọt và viêm mủ da. Ngoài ra, cà dại còn chữa đau răng, khó tiểu… Đáng chú ý là người bị bệnh tăng nhãn áp và phụ nữ có thai không dùng.

Cà dại: Giá tới 60.000 đg vẫn không đủ bán

Quả cà dại bắt đầu có từ tháng 5 đến tháng 8. Quà cà dại hình cầu, màu xanh, ra thành từng chùm lúc lỉu. Những ngày mưa gió không đi làm nương, chị lại đi vào rừng hái quả cà dại về ăn. Hôm nào hái được nhiều, chị sẽ bán cho thương lái hoặc ra chợ ngồi bán. Nếu bán cho thương lái, giá bán rẻ hơn nhiều so với tự ngồi chợ bán.

Nếu như trước kia cà dại là thứ quả không ai hái thì nay được săn lùng. Đặc biệt, các khách hàng từ thành phố rất ưa chuộng loại quả này vì được xem là sạch, tự nhiên, không hóa chất, chế được nhiều món ngon lạ miệng. Trên chợ mạng, cà dại được rao bán với giá tới 60.000 đ/kg.


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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
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