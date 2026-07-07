Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản được săn lùng giá tới 60.000 đồng, có tiền cũng khó mua
GĐXH - Cà dại - Loại quả dại xưa thường chặt bỏ đi và ít ngó tới loại quả này thì nay bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng được nhiều người săn lùng.
Cà dại: Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản
Cà dại là quả được hái từ cây cà mọc dại. Loại cây này có hoa trắng, thường mọc ở các bãi đất trống, ven đường, nương rẫy ở Sơn La. Trước đây, bà con thường chặt bỏ đi và ít ngó tới loại quả này. Nhưng mấy năm trở lại đây, loại quả này bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng được nhiều người xa quê săn lùng.
"Các món ăn làm từ quả cà dại là các món ăn dân dã ở quê tôi. Khách hàng tìm mua cà dại trong mấy năm trở lại đây đều là những người ở trên quê tôi đi xuống các khu công nghiệp làm công nhân.
Họ là những người xa quê nên thèm các món ăn quê nhà, nhớ về quê hương. Tuy nhiên, món ăn này cũng khá khó ăn nếu bạn chưa ăn bao giờ. Còn người ăn quen sẽ thấy món ăn rất ngon", chị Quyết Nguyễn – đầu mối bán cà dại ở Sơn La, chia sẻ.
Chị cho biết chị đi tìm mua cà dại tại các hộ dân quanh khu vực hoặc đăng tìm mua trên mạng.. Khi mua về, chị sẽ đóng vào túi và gửi cho từng khách sỉ.
Theo Đông y, cà dại hoa trắng có vị cay, hơi mát, có ít độc; có tác dụng hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, giảm đau, trừ ho, thường được dùng trị: đau cả vùng thắt lưng, đòn ngã tổn thương; đau dạ dày, đau răng; bế kinh; ho mãn tính. Dùng ngoài trị đinh nhọt và viêm mủ da. Ngoài ra, cà dại còn chữa đau răng, khó tiểu… Đáng chú ý là người bị bệnh tăng nhãn áp và phụ nữ có thai không dùng.
Cà dại: Giá tới 60.000 đg vẫn không đủ bán
Quả cà dại bắt đầu có từ tháng 5 đến tháng 8. Quà cà dại hình cầu, màu xanh, ra thành từng chùm lúc lỉu. Những ngày mưa gió không đi làm nương, chị lại đi vào rừng hái quả cà dại về ăn. Hôm nào hái được nhiều, chị sẽ bán cho thương lái hoặc ra chợ ngồi bán. Nếu bán cho thương lái, giá bán rẻ hơn nhiều so với tự ngồi chợ bán.
Nếu như trước kia cà dại là thứ quả không ai hái thì nay được săn lùng. Đặc biệt, các khách hàng từ thành phố rất ưa chuộng loại quả này vì được xem là sạch, tự nhiên, không hóa chất, chế được nhiều món ngon lạ miệng. Trên chợ mạng, cà dại được rao bán với giá tới 60.000 đ/kg.
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