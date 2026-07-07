Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường 'chợ đen' chững giá

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD sau một vài biến động, vẫn tiếp tục duy trì được sự ổn định so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chỉ số USD Index (DXY) duy trì ở mức 100,86 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, đồng EUR tăng 0,08%, lên 1,144 USD/EUR, đồng bảng Anh tăng 0,33%, lên 1,3396 USD/bảng Anh, trong khi đó, đồng yên được giao dịch quanh mức 162,07 yên/USD, chỉ cao hơn một chút so với mức đáy 162,84 yên/USD thiết lập tuần trước.

Đồng USD ổn định trở lại sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp Fed để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ. Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục dao động gần mức thấp nhất kể từ năm 1986, làm gia tăng kỳ vọng Chính phủ Nhật Bản có thể can thiệp thị trường ngoại hối, dù giới phân tích cho rằng hiệu quả sẽ khó kéo dài. Đồng EUR và bảng Anh tăng nhẹ so với USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 6/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà ổn định đã giảm 1 đồng so với phiên trước, ở vùng 25.202 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 1 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, hiện ở mức 23.992 đồng mua vào và 26.412 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 7/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 7/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 7/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 1 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,072 - 26,462 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 11 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.045 - 26.462 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,102 - 26,462 đồng/USD, đã tăng 19 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 7/7/2026, khảo sát lúc 08h09 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.510 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.610 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 7/7, ghi nhận diễn biến trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,304.41 - 30,849.34 đồng/EUR, giá vẫn giữ nguyên giá so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.531 - 30.941 đồng/EUR, đã tăng 319 đồng chiều mua vào và tăng 9 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,539 - 30,950 đồng/EUR, mua vào và bán ra, giá bán đã giảm 91 đồng chiều mua vào và giảm 116 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 7/7/2026, khảo sát lúc 08h15 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.981 và bán ra là 30.101 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giảm mạnh so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 157.03 - 167.87 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên đã giảm xuống mức 157,16 - 167,16 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen tiếp tục giảm mạnh xuống vùng 157.78 - 167.46 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng Đô la Mỹ chững lại ở cả hai khối ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 6/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.