Hà Nội: Chung cư tại phường Thanh Xuân được cho thuê với giá cao tháng 7/2026
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại phường Thanh Xuân được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá chung cư cho thuê tại phường Thanh Xuân tăng nóng
Tại thời điểm tháng 7/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực phường Thanh Xuân được đăng tải khá rầm rộ.
Theo khảo sát, giá chung cư cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 11 – 30 triệu đồng/căn/tháng, thậm chí có nhiều căn còn được cho thuê với giá lên tới gần 40 triệu đồng/tháng.
Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 132m2 tại dự án Royal City, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 24 triệu đồng/tháng. Một số căn có diện tích rộng hơn thiết kế 4 phòng ngủ còn có giá cho thuê lên tới gần 40 triệu đồng/tháng.
Tại dự án chung cư Ban cơ yếu Chính phủ, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 125m2 hiện đang được cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.
Căn hộ thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 80m2 tại dự án Rivera Park Hà Nội, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê 16 triệu đồng/tháng.
Như vậy giá chung cư cho thuê tại phường Thanh Xuân đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 11 đến gần 40 triệu đồng/tháng/căn.
Nguyên nhân khiến giá chung cư cho thuê tăng cao
Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc thuộc quận Thanh Xuân cũ, cùng một phần của các phường Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và Trung Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Theo ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở".
Thêm vào đó, nhu cầu sinh sống, ở tại những căn nhà đầy đủ tiện ích, thuận tiện di chuyển, gần các khu vực trung tâm của nhiều người dân hiện nay tăng cao cũng khiến cho giá chung cư cho thuê tăng giá.
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