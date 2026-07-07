Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Cúp điện hàng loạt khu dân cư và công ty

Thứ ba, 14:04 07/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 7 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Cúp điện hàng loạt khu dân cư và công ty - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Tân An


KHU VỰC: Một phần dường Lê Văn Tưởng phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần dường Lê Văn Tưởng phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần dường Lê Văn Tưởng phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


Lịch cúp điện Thủ Thừa


KHU VỰC: Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mía, ấp Cầu Lớn, ấp Vườn Vò, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 1A, ấp 2A và toàn bộ ấp 3A, xã Mỹ Thạnh; Một phần ấp 11, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ ấp 5, xã Thủ Thừa (khu vực Chợ Cầu Voi, Khu Cư Xá Dệt, Lô A, Lô B, Lô C)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhà Dài, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5 xã Thủ Thừa (khu vực Cầu Bình Bát, Cầu Bông)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Hòa


KHU VỰC: Ấp 1B, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


Lịch cúp điện Cần Giuộc


KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH ĐTTM NT Group, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH Giày TL, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/07/2026 đến 15:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty TNHH XNK Mekong Sài Gòn, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 09:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH San Hà, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Hưng Thông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Hà Tuấn Xương, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 13:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Thái Văn Thức , xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ DNTN Nhựa Quốc Bảo, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty CP TM Hải Dương Long An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Kim Hương, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/07/2026 đến 13:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Bạch Tuyết, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ XX Lư Ngọc Năm, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám ( hướng về cầu Long Khê-Phước Lý), một phần ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Khu vực đường Trường Học, một phần ấp Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


Lịch cúp điện Kiến Tường


KHU VỰC: Một phần Khu Phố 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 2 và ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, ấp Hương Trang, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bến Lức


KHU VỰC: một phần Ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/07/2026 đến 10:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần Ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyên Phát (PB06060009809)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CS Thụy Hưng Long (PB06060025698)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (PB06060066422)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 09:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần Ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Công ty Cổ Phần 715 (PB06060020880)-ấp Thanh Phú-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/07/2026 đến 10:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Dũng Nhỏ (PB06060014641)-ấp Voi lá -xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Thuận Nhiên An (PB06060059590)-ấp 5 Thạnh Đức-xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 13:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH TM DV Tài Ngọc Tỷ (PB06060068281)-ấp Thanh Phú-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Bảo Toàn (PB06060033772)-ấp Thanh Phú-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 14:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam (PB06060015233)-ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS (PB06060040248)-ấp 5 Nhựt Chánh -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ kinh doanh Ngô Đoàn Cường (PB06060068011)-ấp 4-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH Da Di (PB06060064923)-ấp 4 -xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cầm (PB060600044519), Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS ( PB06060056568-ấp 4 Thạnh Lợi -xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao (PB06060057687)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn (PB06060068746)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1A An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn (PB06060068746)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Nam Trí (PB06060040574)-ấp 2 Bình Đức -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng (PB06060040885)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Vận Tải Tiến Phát Long An (PB06060068992)-ấp 2 Bình Đức -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch (PB06060069143)-ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi (PB06060043903)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức (PB06060020061)-ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần Cầu 14 (PB06060067584)-ấp Phước Tú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An (PB06060047081)-ấp 4 Phước Lợi -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa (PB06060011133)-ấp 7 Lương Hòa -xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhà máy xay xát Thuận Lợi (PB06060002502)-ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát (PB06060002465)-ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt (PB06060041479)-ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH JOO YOUNG (PB06060025417)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Đông Dương (PB06060002758)-ấp Bến Lức 6 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 14:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Phạm Văn Hai (PB06060060819)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Chương Dương (PB06060066598)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cơ Sở Giết Mổ Đại Nam (PB06060018134)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hưng Phát (PB06060020877)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cần Đước


KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 15:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang và một phần ấp 7 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 09:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10, 11 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10, 11, 12 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đông Nhất xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Thạnh


KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Trần Văn Nghĩa – Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 09:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm bơm Hòa Tân 2 – Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Lê Minh Trí - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Hoàng Quốc Thái - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Bùi Văn Duy – Ấp Phước Cường, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Hàn Tiện Phúc Nhựt - Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Lê Thị Xa - Ấp Cây Sao, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Nhựt - Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 – 12/7/2026.

Lịch cúp điện Đức Huệ


KHU VỰC: khuôn viên cơ sở

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khuôn viên cơ sở

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 07/07/2026 đến 10:20:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: cửa hàng xăng dầu Nam Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khuôn viên Công ty

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khuôn viên công ty Huy Long An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mùi, ấp Giồng Trôm, ấp xã Mỹ Quý, khu vực Nr Bà Mùi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần, Ấp Hòa Thuận 2, ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T92 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần, Ấp Hòa Thuận 2, ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T102 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần, ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ sơn Dragon, Nr t72 tuyến 477

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 – 12/7/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng


KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hưng


KHU VỰC: Một phần ấp: Cả Sách, Cả Nổ, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ hợp tác Vĩnh Phát, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 09:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tầm Vu


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 5, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 09:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Cúp điện hàng loạt khu dân cư và công ty - Ảnh 2.Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 - 12/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 - 12/7/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 - 12/7/2026: Điểm danh những khu vực nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 - 12/7/2026: Điểm danh những khu vực nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 6 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 18h nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 6 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 18h nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 12/7/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 12/7/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

Cùng chuyên mục

BIC chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng BIDV Đồng Tháp

BIC chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng BIDV Đồng Tháp

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 phút trước

Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long) vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) thực hiện chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người BIC Bình An cho gia đình khách hàng B.Q.P.

Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như Vision

Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga có giá bán cạnh tranh, thiết kế đẹp mắt cùng trang bị hiện đại, ‘tân binh’ này hoàn toàn có thể đe dọa doanh số của cả Honda SH Mode và Vision.

Hà Nội: Chung cư tại phường Thanh Xuân được cho thuê với giá cao tháng 7/2026

Hà Nội: Chung cư tại phường Thanh Xuân được cho thuê với giá cao tháng 7/2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại phường Thanh Xuân được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường 'chợ đen' chững giá

Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường 'chợ đen' chững giá

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 7/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7 - 12/7/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7 - 12/7/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà giảm, duy trì quanh vùng 63 triệu đồng/kg.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực bị cúp điện cao đột biến

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực bị cúp điện cao đột biến

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản được săn lùng giá tới 60.000 đồng, có tiền cũng khó mua

Loại quả dại xưa rụng đầy gốc không ai hái nay thành đặc sản được săn lùng giá tới 60.000 đồng, có tiền cũng khó mua

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Cà dại - Loại quả dại xưa thường chặt bỏ đi và ít ngó tới loại quả này thì nay bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng được nhiều người săn lùng.

Lý do giá lăn bánh Hyundai Grand i10 thấp kỷ lục, rẻ hơn cả Kia Morning

Lý do giá lăn bánh Hyundai Grand i10 thấp kỷ lục, rẻ hơn cả Kia Morning

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang vô cùng hấp dẫn mang lại lợi thế rất lớn cho mẫu xe này trong cuộc đua doanh số với 'đại kình địch' Kia Morning.

Rẻ hơn cả Kia Morning, SUV cỡ nhỏ giá 141 triệu đồng, thiết kế đẹp, 4 phiên bản tùy chọn, khách Việt nhìn sẽ chốt

Rẻ hơn cả Kia Morning, SUV cỡ nhỏ giá 141 triệu đồng, thiết kế đẹp, 4 phiên bản tùy chọn, khách Việt nhìn sẽ chốt

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ mới của thương hiệu Pháp vừa ra mắt với giá bán rẻ bất ngờ nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Xem nhiều

Đẹp tựa SH Mode, xe ga giá chỉ 26 triệu đồng thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave Alpha

Đẹp tựa SH Mode, xe ga giá chỉ 26 triệu đồng thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga thu hút học sinh nhờ thiết kế thanh lịch, động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành phù hợp với người chưa có giấy phép lái xe.

Trang bị chẳng kém Air Blade, xe máy điện ở Việt Nam giá 27,5 triệu đồng đi tối đa 180 km/sạc, công nghệ hiếm gặp, rẻ như Wave Apha

Trang bị chẳng kém Air Blade, xe máy điện ở Việt Nam giá 27,5 triệu đồng đi tối đa 180 km/sạc, công nghệ hiếm gặp, rẻ như Wave Apha

Giá cả thị trường
Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'

Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùng

Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùng

Giá cả thị trường
Lý do giá lăn bánh Hyundai Grand i10 thấp kỷ lục, rẻ hơn cả Kia Morning

Lý do giá lăn bánh Hyundai Grand i10 thấp kỷ lục, rẻ hơn cả Kia Morning

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.