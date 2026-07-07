Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Cúp điện hàng loạt khu dân cư và công ty
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 7 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 7 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần dường Lê Văn Tưởng phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần dường Lê Văn Tưởng phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần dường Lê Văn Tưởng phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mía, ấp Cầu Lớn, ấp Vườn Vò, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1A, ấp 2A và toàn bộ ấp 3A, xã Mỹ Thạnh; Một phần ấp 11, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp 5, xã Thủ Thừa (khu vực Chợ Cầu Voi, Khu Cư Xá Dệt, Lô A, Lô B, Lô C)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhà Dài, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5 xã Thủ Thừa (khu vực Cầu Bình Bát, Cầu Bông)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: Ấp 1B, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH ĐTTM NT Group, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH Giày TL, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/07/2026 đến 15:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty TNHH XNK Mekong Sài Gòn, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 09:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH San Hà, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Hưng Thông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Hà Tuấn Xương, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 13:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Thái Văn Thức , xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ DNTN Nhựa Quốc Bảo, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty CP TM Hải Dương Long An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Kim Hương, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/07/2026 đến 13:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Bạch Tuyết, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ XX Lư Ngọc Năm, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám ( hướng về cầu Long Khê-Phước Lý), một phần ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Khu vực đường Trường Học, một phần ấp Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Một phần Khu Phố 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 2 và ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, ấp Hương Trang, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: một phần Ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/07/2026 đến 10:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần Ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyên Phát (PB06060009809)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Thụy Hưng Long (PB06060025698)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (PB06060066422)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 09:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần Ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần 715 (PB06060020880)-ấp Thanh Phú-xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/07/2026 đến 10:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Dũng Nhỏ (PB06060014641)-ấp Voi lá -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Thuận Nhiên An (PB06060059590)-ấp 5 Thạnh Đức-xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 13:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH TM DV Tài Ngọc Tỷ (PB06060068281)-ấp Thanh Phú-xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Bảo Toàn (PB06060033772)-ấp Thanh Phú-xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 14:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam (PB06060015233)-ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS (PB06060040248)-ấp 5 Nhựt Chánh -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Ngô Đoàn Cường (PB06060068011)-ấp 4-xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Da Di (PB06060064923)-ấp 4 -xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cầm (PB060600044519), Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS ( PB06060056568-ấp 4 Thạnh Lợi -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao (PB06060057687)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn (PB06060068746)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1A An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn (PB06060068746)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Nam Trí (PB06060040574)-ấp 2 Bình Đức -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng (PB06060040885)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Vận Tải Tiến Phát Long An (PB06060068992)-ấp 2 Bình Đức -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch (PB06060069143)-ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi (PB06060043903)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức (PB06060020061)-ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Cầu 14 (PB06060067584)-ấp Phước Tú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An (PB06060047081)-ấp 4 Phước Lợi -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa (PB06060011133)-ấp 7 Lương Hòa -xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhà máy xay xát Thuận Lợi (PB06060002502)-ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát (PB06060002465)-ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt (PB06060041479)-ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH JOO YOUNG (PB06060025417)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Đông Dương (PB06060002758)-ấp Bến Lức 6 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 14:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Phạm Văn Hai (PB06060060819)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Chương Dương (PB06060066598)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ Sở Giết Mổ Đại Nam (PB06060018134)-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hưng Phát (PB06060020877)-ấp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 15:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang và một phần ấp 7 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 09:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10, 11 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10, 11, 12 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Nhất xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Trần Văn Nghĩa – Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 09:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm bơm Hòa Tân 2 – Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Lê Minh Trí - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Hoàng Quốc Thái - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Bùi Văn Duy – Ấp Phước Cường, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hàn Tiện Phúc Nhựt - Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Lê Thị Xa - Ấp Cây Sao, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Nhựt - Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 – 12/7/2026.
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: khuôn viên cơ sở
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên cơ sở
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 07/07/2026 đến 10:20:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: cửa hàng xăng dầu Nam Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên Công ty
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty Huy Long An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mùi, ấp Giồng Trôm, ấp xã Mỹ Quý, khu vực Nr Bà Mùi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần, Ấp Hòa Thuận 2, ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T92 tuyến 474
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần, Ấp Hòa Thuận 2, ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T102 tuyến 474
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần, ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ sơn Dragon, Nr t72 tuyến 477
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 – 12/7/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp: Cả Sách, Cả Nổ, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ hợp tác Vĩnh Phát, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 09:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 5, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 09:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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