Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực bị cúp điện cao đột biến
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 7 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 7 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 7 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 – 12/7/2026.
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 09:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nô Công xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/07/2026 đến 10:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nô Công xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ba xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ba xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/07/2026 đến 10:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Năm xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Ngánh xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Thanh Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chông Bát, ấp Nô Lựa xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Văn Thùy
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/07/2026 đến 10:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Lâm Minh Chuẩn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Trần Quốc Tuấn
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Một phần ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Châu Hưng, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Cú A, Trà Cú B, Bãi Sào Dơi, Bãi Sào Giữa, Bãi Sào Chót- xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Long Thuận- xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Sóc Tro- xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Sà Vần, Giồng Cao, Rạch Bót, Tha La, Tắc Hố- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Kênh 2, Kênh 3, Ô Rung- xã :Phước Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Ba Cụm- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: - Ấp Tân Trung Giồng A, Tân Trung Giồng B, Phú Thọ 2, Cây Gòn - xã Tiểu Cần - Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp An Cư, một phấn ấp Cầu Tre, Định Phú B, Trinh Phụ, Phú Tân - xã Tân Hòa - Một phấn ấp Đại Mong, Cầu Tre - xã Tiểu Cần (từ Ngã Tư Cầu Kè QL60 đến Cầu suối) - Đóng vòng tuyến 473 Trà Cú sang tuyến 478 Cầu Kè (gián đoạn điện nhánh 22kV Tân Hòa)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Thiên, xã An Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Số 5, 6 xã Càng Long Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 9, ấp Đầu Giồng A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 10:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 12, ấp Giồng Trôm xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 10:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 8, ấp Đầu Giồng A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 11, ấp Giồng Trôm xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/07/2026 đến 12:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 7, ấp Giồng Lức xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 10, ấp Giồng Trôm xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 1-2, ấp Đầu Giồng A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 3-4, ấp Giồng Trôm xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng trạm Bơm số 1, ấp Đầu Giồng A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cấp Nước Phước Hảo, ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 10:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Xay Xát Mỹ Linh, ấp Đầu Giồng A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Xay Xát Ngô Thị Chính, ấp Hòa Hảo xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Xay Xát Trang Văn Tùng, ấp Hương Phụ A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Xay Xát Huỳnh Trung Chấn, ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Xay Xát Cẩm Tú, ấp Giồng Trôm xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cơ Khí Nguyễn Văn Sắc, ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hiệp, Bà Trầm xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cấp nước Song Lộc, ấp Phú Khánh xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Nóc 4) ấp Trà Nóc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Nóc 6) ấp Trà Nóc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 10:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Xay Xát Trịnh Tấn Phát, ấp Hòa Lạc A xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Xay Xát Minh Phát, ấp 4 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/07/2026 đến 13:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thọ xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Y Tế Châu Thành) ấp 3 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thanh Trì 1) ấp Thanh Trì A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Chay xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Trì B xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Xuồng) ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Nhiêu) ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Lôi 1) ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc C xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Lức xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đai Tèn xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Lức xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Kinh Xuôi 2) ấp Kinh Xuôi xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cống Đa Lộc) ấp 1 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Ấp Tà Rom A, Tà Rom B, Sa Văng, Mồ Côi, Ba Sát, Bào Môn, Bà Giam A, Bà Giam B - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Tống Thanh Tần thuộc ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/07/2026 đến 10:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Lộ Sỏi) thuộc ấp Lộ Sỏi - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Trà Kha 1.1) thuộc ấp Lộ Sỏi - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 14 - xã Long Hữu - Một phần ấp Sóc Ruộng, Ấp Sóc Ớt, Bổn Thanh, Trà Khúp - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 14 - xã Long Hữu, Ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Ớt - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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