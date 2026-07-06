Trang bị chẳng kém Air Blade, xe máy điện ở Việt Nam giá 27,5 triệu đồng đi tối đa 180 km/sạc, công nghệ hiếm gặp, rẻ như Wave Apha

Xe máy điện ở Việt Nam đi tối đa 180 km/sạc, công nghệ hiếm gặp

Xe máy điện YADEA Osta

Thị trường xe máy điện Việt Nam vừa đón thêm một lựa chọn mới khi YADEA chính thức giới thiệu mẫu Osta. Đây được xem là sản phẩm toàn cầu mới nhất của thương hiệu này và Việt Nam là thị trường đầu tiên được mở bán.

YADEA Osta được phân phối với hai phiên bản gồm H+ và P, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ cũng như nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Điểm gây chú ý lớn nhất nằm ở khả năng vận hành. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu xe điện này có thể di chuyển từ 120 km đến tối đa 180 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy điều kiện sử dụng thực tế. Đây là thông số thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc xe máy điện phổ thông hiện nay.

Xe sử dụng động cơ hub TTFAR với công suất định mức 1.500W và công suất cực đại lên tới 2.750W. Nhờ đó, tốc độ tối đa đạt khoảng 63 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong thành phố và những cung đường ngoại thành ngắn.

YADEA Osta được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro với các đường nét mềm mại kết hợp phong cách hiện đại.

Phần thân xe được tạo hình liền khối, kết hợp các chi tiết mạ chrome và logo nhận diện nổi bật. Nhà sản xuất cũng sử dụng công nghệ sơn tiêu chuẩn ô tô cùng lớp phủ chống tia UV nhằm tăng độ bền màu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED toàn phần với cụm đèn pha hình lục giác độc đáo. Đặc biệt, đèn pha có khả năng tự động điều chỉnh cường độ sáng thông qua cảm biến môi trường, giúp tăng khả năng quan sát khi vận hành vào ban đêm.

Bên cạnh đó, xe sở hữu yên ngồi rộng rãi, chiều cao yên trên 750 mm cùng nhiều chi tiết được thiết kế theo hướng tối ưu sự thoải mái cho người sử dụng trong các hành trình dài.

Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sắc gồm trắng bạch kim, bạc ánh quang, đen huyền, xám nhung vũ và xám mực.

Không chỉ gây ấn tượng về quãng đường di chuyển, YADEA Osta còn được trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại.

Xe sở hữu màn hình TFT Full Color có khả năng chống chói, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành và hỗ trợ đồng bộ bản đồ dẫn đường từ điện thoại thông minh.

Thông qua kết nối Bluetooth, người dùng có thể nghe nhạc, nhận cuộc gọi hoặc quản lý một số tính năng của xe ngay trên tay lái.

Hệ thống mở khóa cũng được nâng cấp với nhiều phương thức khác nhau như chìa khóa thông minh EasyGO, Bluetooth hoặc ứng dụng điện thoại.

Đáng chú ý, xe hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa thông qua công nghệ OTA, giúp người dùng liên tục được nâng cấp các tính năng mới mà không cần mang xe tới đại lý.

Trang bị an toàn vượt tầm giá





YADEA Osta được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái vốn thường xuất hiện trên các dòng xe điện cao cấp hơn.

Nổi bật là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Ngoài ra còn có hệ thống hỗ trợ đổ đèo HDC, chức năng giữ phanh ngang dốc Hill Hold cùng tính năng cảnh báo nguy hiểm Hazard tự động khi phanh gấp.

Hệ thống quản lý pin thông minh BMS

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ pin lithium có tuổi thọ thiết kế lên tới 1.200 chu kỳ sạc. Pin đạt chuẩn chống nước IPX7 và có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao.

Hệ thống quản lý pin thông minh BMS giúp hiển thị chính xác dung lượng còn lại, đồng thời dự đoán thời gian sạc hoàn tất theo thời gian thực.

Giá xe máy điện YADEA Osta

Theo công bố của hãng, YADEA Osta có giá bán từ 27,49 triệu đồng đến 31,99 triệu đồng tùy phiên bản. Với lợi thế về quãng đường di chuyển dài, nhiều công nghệ thông minh và mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh cho phân khúc xe máy điện tại Việt Nam trong thời gian tới.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.