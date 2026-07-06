Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùng

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Xe số 110cc Thái Lan đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại

Xe máy số GPX POPz 110

Là người từng cầm lái khá nhiều mẫu xe Cub từ cổ điển đến hiện đại, tôi khá tò mò khi lần đầu tiếp xúc với GPX POPz 110 – mẫu xe máy số đến từ Thái Lan đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam.

Điều khiến tôi bất ngờ là POPz 110 không đơn thuần sao chép thiết kế Honda Cub huyền thoại. Chiếc xe vẫn giữ được nét hoài cổ quen thuộc nhưng được GPX pha thêm nhiều chi tiết hiện đại, tạo nên cá tính riêng.

Nhìn trực diện, phần đầu xe vẫn mang dáng vẻ đặc trưng của dòng Cub với cụm đèn tròn, tay lái cao và thân xe thanh thoát. Tuy nhiên, các đường nét được làm cứng cáp hơn giúp tổng thể chiếc xe trông trẻ trung thay vì quá hoài niệm.

Phiên bản tôi trải nghiệm sở hữu màu British Green – gam xanh đậm khá nổi bật. Ngoài ra, GPX còn mang đến nhiều lựa chọn như cam Vermillion Orange, đỏ Candice Red, xám bạc Satin Silver hay đen Cavyn Super Black, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Nhìn trực diện, phần đầu xe vẫn mang dáng vẻ đặc trưng của dòng Cub với cụm đèn tròn

So với nhiều mẫu Cub truyền thống, POPz 110 có kích thước lớn hơn với thông số dài x rộng x cao đạt 1.880 x 745 x 1.070 mm. Tuy vậy, chiều cao yên vẫn chỉ 760 mm nên việc chống chân khá dễ dàng.

Khối lượng khoảng 100 kg cũng giúp chiếc xe giữ được sự cân bằng giữa cảm giác đầm chắc và tính linh hoạt khi di chuyển trong phố.

Điều tôi thích nhất là phần yên Flexi Seat màu nâu. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ cổ điển mà còn tạo cảm giác ngồi khá êm. Đặc biệt, yên sau có thể tháo rời để thay bằng giá chở hàng, phù hợp với những người thường xuyên cần mang theo đồ đạc.

Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED. Từ đèn pha, đèn hậu đến xi-nhan đều cho ánh sáng rõ nét hơn nhiều so với những mẫu Cub truyền thống.

Động cơ 109cc đủ mạnh cho phố, tiết kiệm đúng chất xe máy số

Đồng hồ bán kỹ thuật số cũng là chi tiết thú vị. Sự kết hợp giữa mặt đồng hồ cơ và màn hình điện tử giúp chiếc xe vừa giữ được chất cổ điển vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại.

Sau ngoại hình, điều tôi quan tâm nhất chính là khả năng vận hành. GPX POPz 110 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 109cc, làm mát bằng không khí.

Đây không phải khối động cơ hướng tới hiệu năng cao nhưng lại được tinh chỉnh theo hướng vận hành bền bỉ và tiết kiệm.

Ngay khi đề máy, tiếng động cơ khá nhỏ và êm. Xe phản hồi ga mượt, không tạo cảm giác giật cục khi bắt đầu lăn bánh.

Trong điều kiện giao thông nội đô, POPz 110 mang lại cảm giác lái khá dễ chịu. Hộp số 4 cấp hoạt động mượt, việc chuyển số nhẹ nhàng và phù hợp cả với người mới làm quen xe số.

Một điểm khiến tôi đánh giá cao là hệ thống phun xăng điện tử FI của Delphi (Mỹ). Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đồng thời giúp khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1,88 lít/100 km. Đây là con số rất cạnh tranh trong phân khúc xe số 110cc.

Trong điều kiện giao thông nội đô, POPz 110 mang lại cảm giác lái khá dễ chịu.

Nếu sử dụng chủ yếu trong đô thị, người dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí xăng so với nhiều mẫu xe tay ga.

Chiếc xe cũng được trang bị dây xích DID 428D – thương hiệu khá nổi tiếng trong lĩnh vực truyền động. Trong quá trình trải nghiệm, hệ thống truyền lực hoạt động khá mượt và không tạo nhiều tiếng ồn.

Ống xả là chi tiết tôi khá thích. Âm thanh phát ra vừa đủ, trầm nhẹ và không gây khó chịu. Phần ốp chống nóng mạ chrome cũng góp phần tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể chiếc xe.

Ngoài nút đề điện, GPX vẫn trang bị thêm cần đạp truyền thống. Đây là chi tiết nhỏ nhưng khá hữu ích trong những trường hợp bình ắc quy yếu hoặc cần khởi động dự phòng.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất trên GPX POPz 110 là số lượng trang bị được đầu tư khá chỉn chu dù mức giá chỉ khoảng 19 triệu đồng.

Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước với đường kính 220 mm kết hợp phanh tang trống phía sau.

Trong quá trình trải nghiệm, lực phanh đủ tốt để xử lý những tình huống giảm tốc thông thường trong đô thị. Bộ mâm đúc hợp kim 17 inch cũng giúp chiếc xe trông cứng cáp hơn nhiều so với kiểu nan hoa truyền thống.

Một chi tiết khá thú vị là hệ thống giảm xóc sau Twin Shock Up có thể điều chỉnh hai cấp độ. Khi thay đổi tải trọng hoặc chở thêm người, người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh để phù hợp hơn.

Baga phụ phía trước cũng là điểm cộng đáng giá. Tôi dễ dàng gắn thêm giỏ hoặc chằng buộc các vật dụng nhỏ khi cần.

Do sử dụng chung nền tảng thiết kế với dòng Cub, POPz 110 cũng tương thích với khá nhiều phụ kiện và đồ chơi đang có trên thị trường. Đây là lợi thế lớn với những người thích cá nhân hóa chiếc xe của mình.

Trang bị thực dụng, nhiều chi tiết thú vị hiếm thấy trong tầm giá

Ổ khóa 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa chống trộm tuy không phải công nghệ quá hiện đại nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Sau thời gian trải nghiệm, tôi nhận thấy GPX POPz 110 là mẫu xe khá thú vị trong phân khúc xe số phổ thông.

Chiếc xe vừa giữ được nét cổ điển của dòng Cub, vừa bổ sung nhiều trang bị hiện đại như đèn LED, đồng hồ bán kỹ thuật số, phanh đĩa và hệ thống phun xăng điện tử.

Giá xe số 110cc GPX POPz 110

Với mức giá khoảng 19 triệu đồng, thiết kế khác biệt, động cơ 109cc tiết kiệm nhiên liệu và nhiều chi tiết thực dụng, GPX POPz 110 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm một chiếc xe số mang phong cách hoài cổ nhưng vẫn đủ tiện nghi để sử dụng hằng ngày.

Giá bán của GPX POPZ 110 tại Việt Nam là 36,5 triệu đồng cho tất cả tùy chọn màu sắc. Mức giá này dễ tiếp cận hơn khá nhiều so với Honda Super Cub C125 (88,39 triệu đồng).

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.