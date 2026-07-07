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Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?

Thứ ba, 11:00 07/07/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà giảm, duy trì quanh vùng 63 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 7/7

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay ngày 7/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà giảm, duy trì quanh vùng 63 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Qúy

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy nối dài đà giảm. Giá bạc sáng nay tại khung giờ 09h43 phút đang niêm yết giá bán 63,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,391 triệu đồng/lượng. Đã giảm 320.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (64,079 triệu đồng/kg, tương đương 2,403 triệu đồng/lượng). 

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 2.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 7/7.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng giảm tiếp xuống vùng 63,600 triệu đồng/kg, tương đương 2,385 triệu đồng/lượng. Đã giảm 453.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (64,053 triệu đồng/kg, tương đương 2,402 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 3.

Giá bạc tại hệ thống Ancarat hôm nay 7/7.

Giá bạc Sacombank - SBJ

Giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ sáng nay cũng có xu hướng giảm nhẹ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 09h18 phút đang ở vùng 63,840 triệu đồng/kg, tương đương 2,394 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 64,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,406 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 4.

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay 7/7.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 7/7 cũng tiếp tục giảm nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,384 triệu đồng/lượng và khoảng 11,920 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,406 triệu đồng/lượng và khoảng 12,030 triệu đồng/5 lượng. 

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 5.

Giá bạc hôm nay 7/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 6.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Sau đà phục hồi không đáng kể những ngày trước, giá bạc hai hôm nay lại trên đà giảm, dù mức giảm vẫn cầm chừng. Suốt nhiều tuần qua, giá bạc không bật qua được ngưỡng 65 triệu đồng/kg cho thấy đà suy yếu mạnh của thị trường bạc hiện nay.

Giá bạc thế giới

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục đi ngang quanh vùng 61 USD/ounce. Mức giá này cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 7.

Giá bạc thế giới hôm nay giảm nhẹ về vùng 61 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 8.Giá bạc hôm nay 6/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động, nhiều nhà đầu tư muốn xuống tiền

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm nhẹ từ 500.000 - 900.000 đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.

Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu? - Ảnh 9.Giá bạc hôm nay 5/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chững lại sau đà phục hồi nhẹ

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 5/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đi ngang, vẫn duy trì ở vùng 64 - 65 triệu đồng/kg.

 


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