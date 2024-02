Biến nhà riêng thành điểm giao dịch “tịch đề”

Chiều 28/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm Phạm Thị Lợi (SN 1989, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) và Phạm Thị Liễm (SN 1986, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lúc 6h30 ngày 27/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an xã Tam Phú, Công an xã Tam Thăng đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 2 địa điểm nghi vấn “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” tại nhà Phạm Thị Lợi và Phạm Thị Liễm; đồng thời triệu tập làm việc đối với 8 đối tượng có liên quan đến việc mua bán số đề.

Phạm Thị Lợi ( trái ) và Phạm Thị Liễm tại cơ quan Công an.

Qua điều tra ban đầu xác định, hằng ngày, dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, miền Trung, các đối tượng nhận “tịch đề” của nhiều người trên địa bàn TP Tam Kỳ tham gia đánh bạc và chuyển “tịch đề” cho Phạm Thị Lợi cầm đầu đường dây số đề để nhận tiền “hoa hồng”.

Các đối tượng tổ chức ghi bán số đề từ cuối năm 2023 đến ngày bị phát hiện thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook và ghi trực tiếp tại nhà riêng với số tiền ghi số lô đề hằng ngày lên đến 30 triệu đồng, tổng số tiền ghi đề ban đầu xác định hơn 500 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 10 ĐTDĐ và các tài liệu có liên quan đến việc mua bán số đề.

Vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.