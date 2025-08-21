Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư
GĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.
Thông tin từ cơ quan công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, đáng chú ý có 2 dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng % theo tỉ lệ với chủ dự án (từ 5% đến 50% số tiền huy động được). Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam) là cấp dưới của Thắng sẽ thực hiện quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.
Theo đó, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 đô la Mỹ) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100 - 1.200 USD một đôi. Hằng ngày, nhà đầu tư bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD. Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc và đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Với mỗi khách hàng tham gia thì các đối tượng sẽ được hưởng 05 % số tiền đầu tư với F1, 03 % số tiền đầu tư của F2. Sau đó, Thắng cùng các đối tượng tổ chức truyền thông và sự kiện quảng bá, thu hút nhà đầu tư vào dự án này.
Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 khách hàng với số lượng tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig,…hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400.000.000 đồng). Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” rồi chuyển đổi về đồng BUSD.
Dự án này do Đặng Quốc Thắng liên kết với chủ dự án là Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án. Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5 - 8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10%/trên tổng số tiền đầu tư (5% F1, 3% F2 và 2% F3).
Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu, tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) vào dự án này. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị “sập”, không chơi được nữa. Các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư...
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận các dự án nêu trên đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận được hưởng nên khi tư vấn, giới thiệu cho khách hàng tham gia đều đưa ra thông tin dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao. Thế nhưng, trên thực tế, các dự án chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi bị lỗi, dừng hoạt động, khách hàng không rút được tiền ra và đều bị thua lỗ.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 01/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công an, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn. Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hộiPháp luật - 1 giờ trước
Thấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.
Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTokPháp luật - 2 giờ trước
Lực lượng CSGT Công an TP Huế vừa mời một Tiktoker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ô tô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.
Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầuPháp luật - 9 giờ trước
Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.
Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướpPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.
Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 nămPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaokePháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.
Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà NộiPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.
Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGTPháp luật - 1 ngày trước
Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.
Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
Khi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.
Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà MauPháp luật - 1 ngày trước
Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm
Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoạiPháp luật
GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.