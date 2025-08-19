Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại
GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/8, chị P. (20 tuổi, ở phường Bạch Mai) điều khiển xe máy một mình từ trường Đại học kinh tế quốc dân đến đường Trần Đại Nghĩa giao Lê Thanh Nghị thì dừng chờ đèn đỏ.
Lúc này, Thắng lái xe từ phía sau đâm vào đuôi xe của chị P. Lợi dụng lúc nạn nhân quay lại, Huy áp sát, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max để ở hộc trước rồi bỏ chạy.
Đoạn video 2 đối tượng dàn cảnh, lấy trộm điện thoại được người dân ghi lại và chia sẻ trên MXH.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Bạch Mai khẩn trương vào cuộc.
Ngày 19/8, Phòng cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với CAP Bạch Mai bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Quốc Huy (SN 1980, trú tại ngách 16/159 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội) là đối tượng có 3 tiền án và Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại 27 ngõ 295 Bạch Mai, Bạch Mai, Hà Nội) là đối tượng có 9 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.
Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận sáng hôm xảy ra sự việc đã đi quanh khu vực Trần Đại Nghĩa tìm sơ hở để trộm cắp. Khi thấy chị P. để điện thoại hớ hênh, Thắng chủ động dàn cảnh va chạm, còn Huy thực hiện hành vi trộm. Sau đó, họ bán chiếc điện thoại lấy 4 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.
