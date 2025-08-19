Mới nhất
Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Thứ ba, 18:13 19/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/8, chị P. (20 tuổi, ở phường Bạch Mai) điều khiển xe máy một mình từ trường Đại học kinh tế quốc dân đến đường Trần Đại Nghĩa giao Lê Thanh Nghị thì dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này, Thắng lái xe từ phía sau đâm vào đuôi xe của chị P. Lợi dụng lúc nạn nhân quay lại, Huy áp sát, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max để ở hộc trước rồi bỏ chạy.

Đoạn video 2 đối tượng dàn cảnh, lấy trộm điện thoại được người dân ghi lại và chia sẻ trên MXH.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Bạch Mai khẩn trương vào cuộc.

Ngày 19/8, Phòng cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với CAP Bạch Mai bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Quốc Huy (SN 1980, trú tại ngách 16/159 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội) là đối tượng có 3 tiền án và Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại 27 ngõ 295 Bạch Mai, Bạch Mai, Hà Nội) là đối tượng có 9 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại- Ảnh 1.

Trần Quốc Huy (trái) và Phạm Văn Thắng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận sáng hôm xảy ra sự việc đã đi quanh khu vực Trần Đại Nghĩa tìm sơ hở để trộm cắp. Khi thấy chị P. để điện thoại hớ hênh, Thắng chủ động dàn cảnh va chạm, còn Huy thực hiện hành vi trộm. Sau đó, họ bán chiếc điện thoại lấy 4 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Nam sinh ở Hà Nội bị đe dọa, dàn cảnh &quot;bắt cóc online&quot; đòi 250 triệu đồng tiền chuộcNam sinh ở Hà Nội bị đe dọa, dàn cảnh 'bắt cóc online' đòi 250 triệu đồng tiền chuộc

GĐXH - Nam sinh đại học năm nhất tại Hà Nội vừa trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi, khi các đối tượng giả danh công an để đe dọa, thao túng tâm lý và dàn dựng một vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản. May mắn, Công an phường Ba Đình đã kịp thời vào cuộc, giải cứu thành công nam sinh này.

Trung Sơn
Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Nam sinh ở Hà Nội bị đe dọa, dàn cảnh 'bắt cóc online' đòi 250 triệu đồng tiền chuộc

Nam sinh ở Hà Nội bị đe dọa, dàn cảnh 'bắt cóc online' đòi 250 triệu đồng tiền chuộc

Khởi tố 5 thanh, thiếu niên dàn cảnh cướp giật tài sản, lấy tiền… ăn nhậu

Khởi tố 5 thanh, thiếu niên dàn cảnh cướp giật tài sản, lấy tiền… ăn nhậu

Con trai cấu kết với băng nhóm dàn cảnh cướp 2 triệu USD của bố

Con trai cấu kết với băng nhóm dàn cảnh cướp 2 triệu USD của bố

Nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen kinh hoàng một phụ nữ

Nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen kinh hoàng một phụ nữ

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 16 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 16 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 1 ngày trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật
Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật

