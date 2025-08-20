Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn sau 33 năm là Nguyễn Đình Sơn (SN 1969, trú tại thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn bị bắt giữ tại nhà riêng.

Nguyễn Đình Sơn từng bị cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi giết người xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Sau khi xảy ra vụ án nói trên, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra vỏ bọc là một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Tại các buổi làm việc với lực lượng chức năng, Sơn luôn tìm cách trốn tránh, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên với các thông tin, chứng cứ đã thu thập được, lực lượng chức năng buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội về hành vi của mình.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh truy bắt thành công Lưu Anh Kiên. Kiên là đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn suốt 18 năm.

Tháng 11/2007, Kiên đã đột nhập, gây ra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng kinh doanh Luật Lệ, thuộc tổ dân phố 6, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Lưu Anh Kiên

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, ra nước ngoài sinh sống gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy vết, xác minh tung tích đối tượng.

Sau khi nhận được tin Lưu Anh Kiên chuẩn bị từ Malaysia về Việt Nam, một tổ công tác đã được cử đi nhanh chóng “đón lõng” nhằm bắt giữ đối tượng.

Khi đối tượng vừa đặt chân xuống sân bay, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Hà Tĩnh đã phối hợp các lực lượng liên quan ập đến bắt giữ.