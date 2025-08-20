Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm
GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn sau 33 năm là Nguyễn Đình Sơn (SN 1969, trú tại thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).
Nguyễn Đình Sơn từng bị cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi giết người xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.
Sau khi xảy ra vụ án nói trên, Nguyễn Đình Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân rồi bỏ trốn và tạo ra vỏ bọc là một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.
Tại các buổi làm việc với lực lượng chức năng, Sơn luôn tìm cách trốn tránh, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên với các thông tin, chứng cứ đã thu thập được, lực lượng chức năng buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội về hành vi của mình.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh truy bắt thành công Lưu Anh Kiên. Kiên là đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn suốt 18 năm.
Tháng 11/2007, Kiên đã đột nhập, gây ra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng kinh doanh Luật Lệ, thuộc tổ dân phố 6, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, ra nước ngoài sinh sống gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy vết, xác minh tung tích đối tượng.
Sau khi nhận được tin Lưu Anh Kiên chuẩn bị từ Malaysia về Việt Nam, một tổ công tác đã được cử đi nhanh chóng “đón lõng” nhằm bắt giữ đối tượng.
Khi đối tượng vừa đặt chân xuống sân bay, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Hà Tĩnh đã phối hợp các lực lượng liên quan ập đến bắt giữ.
Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướpPháp luật - 29 phút trước
GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.
Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaokePháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.
Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà NộiPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.
Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGTPháp luật - 4 giờ trước
Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.
Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồngPháp luật - 12 giờ trước
Khi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.
Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà MauPháp luật - 22 giờ trước
Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm
Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoạiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ AnPháp luật - 1 ngày trước
Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.
Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.
Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'Pháp luật - 1 ngày trước
Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú ThọPháp luật
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".