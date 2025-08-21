Mới nhất
Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Thứ năm, 06:53 21/08/2025 | Pháp luật
Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 5 người trong đường dây cho vay nặng lãi.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ nhóm người cho vay nặng lãi do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, SN 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (SN 1999) cầm đầu.

Cảnh sát cũng bắt giữ các đồng phạm của "Má Hạnh" gồm: Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002).

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu - Ảnh 1.

Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, SN 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (SN 1999) cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm trên hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 - 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180 - 360%/năm.

Băng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh trước đây) để làm địa điểm thu tiền của người vay, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bước đầu công an xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, "Má Hạnh" từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, "Má Hạnh" cùng con trai thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ.

Ngoài việc triệt phá băng nhóm nói trên, cơ quan công an còn phát hiện Nguyễn Lê Tùng (SN 1987, cùng trong đường dây) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

