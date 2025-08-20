Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Ngày 20/8, Công an phường Thanh Thủy (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái tung tin giả về việc bị cướp giật tài sản.

Công an làm việc với cô gái bịa chuyện bị cướp.

Khoảng 8h45 ngày 18/8, chị Hồ Thị Thu H. (SN 2004, trú tại đường Phùng Quán, phường Thanh Thủy) trình báo bị hai đối tượng đi xe máy chặn đường, đe dọa và cướp 1,8 triệu đồng cùng một điện thoại di động hiệu REALME 5.3 màu vàng và giấy tờ tùy thân.

Quá trình xác minh, lực lượng công an nhận thấy lời khai có nhiều điểm bất hợp lý. Qua đấu tranh, chị H. thừa nhận tự dựng lên vụ việc.

Nguyên nhân do tham gia mua hàng hóa trên Tiktok bị mất tiền, nên chị H. nghĩ ra chuyện bị cướp để hợp thức hóa và có ý định bán tài sản bù vào khoản đã mất.

Hiện Công an phường Thanh Thủy đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chị H.