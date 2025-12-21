Biểu hiện bất thường cụ bà đến phòng giao dịch rút hơn 800 triệu đồng cho con gái mua đất

Mới đây, các nhân viên của Phòng giao dịch Sơn Nam Agribank Chi nhánh Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) đã kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo trên không gian mạng, giúp khách hàng bảo toàn số tiền hơn 800 triệu đồng

Theo đó, ngày 4/12, bà L.T.N (SN 1954, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) đến Phòng giao dịch Sơn Nam Agribank Chi nhánh Phố Hiến Hưng Yên yêu cầu rút hơn 800 triệu đồng từ 5 sổ tiết kiệm, với lý do chuyển tiền gấp cho con gái để mua đất.

Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, các giao dịch viên nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ khách hàng, như: Liên tục nhận các cuộc gọi lạ, tâm lý căng thẳng, lo lắng, thiếu tập trung...

Từ biểu hiện bất thường của khách hàng đến rút tiền, các nhân viên Phòng giao dịch đã ngăn chặn thành công vụ giả danh lừa đảo.

Nhận định khách hàng có thể đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo, nhân viên phòng giao dịch đã chủ động làm chậm quá trình, kiên trì trò chuyện, động viên và phân tích cho khách hàng về những rủi ro từ các hình thức lừa đảo đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Sau khi dần bình tĩnh, bà N. đã chia sẻ toàn bộ sự việc của bản thân. Cụ thể, khách hàng bị một nhóm đối tượng giả danh là cơ quan Công an gọi điện, thông báo rằng bản thân liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy và yêu cầu phối hợp điều tra.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục gây áp lực, ép buộc bà N. rút tiền tiết kiệm, mở tài khoản mới và chuyển toàn bộ tiền vào đó. Thậm chí, kẻ xấu còn yêu cầu nạn nhân mua điện thoại mới để kiểm soát toàn bộ liên lạc. Sau khi nghe giải thích, tuyên truyền từ phía nhân viên phòng giao dịch, bà N. mới phát hiện bản thân đã bị các đối tượng lừa đảo, nên nạn nhân quyết định không rút tiền và gửi lại toàn bộ số tiền tại ngân hàng.

Thoát khỏi màn lừa đảo và bảo toàn được số tiền hơn 800 triệu đồng, bà N. gửi thư cảm ơn đến tập thể cán bộ Phòng giao dịch Sơn Nam Agribank chi nhánh Phố Hiến không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn mang lại sự an tâm và niềm tin cho cả gia đình.