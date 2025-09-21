Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Mới đây, Công an xã Tuệ Tĩnh (TP Hải Phòng) đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo " bắt cóc online " đòi tiền chuộc, giúp gia đình công dân bảo toàn số tiền lớn.

Cụ thể, vào chiều 19/9, cháu C. (SN 2008, trú tại TP Hải Phòng) bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại tự xưng là công an. Qua trò chuyện, người này cho biết, cháu C. có liên quan vụ án rửa tiền.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải phần mềm Zoom Workplace để làm việc trực tuyến. Khi kẻ giả danh công an yêu cầu C. kê khai tài sản để phục vụ công tác điều tra thì cháu nói không có tiền.

Lúc này, đối tượng hướng dẫn C. đóng giả việc bản thân bị bắt cóc để lấy tiền của gia đình và bảo nạn nhân đến một khách sạn thuê phòng ẩn náu, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác ngoài cuộc gọi này để "phục vụ điều tra". Các đối tượng buộc cháu C. gọi điện về cho gia đình yêu cầu chuyển khoản 500 triệu đồng chuộc người vì liên quan đến vụ án ma túy.

Nạn nhân bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo và đòi tiền chuộc nhưng bất thành. Ảnh: Cơ quan công an.

Khi nhận được điện thoại của con trai gọi về thông báo sự việc, nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, người dân cháu C. lập tức đến Công an xã Tuệ Tĩnh trình báo. Sau đó, nạn nhân được giải cứu an toàn.

Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn "bắt cóc online" nói riêng, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác; đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân, học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.