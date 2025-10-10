Giây phút tỉnh táo giúp cụ bà 80 tuổi thoát bẫy của những kẻ giả danh công an lừa đảo
GĐXH - Sau khi nhận được điện thoại giả danh, cụ M. nhanh chóng ra ngân hàng rút tiền trong tài khoản để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên trên đường đến ngân hàng, nạn nhân đã ghé vào UBND xã để hỏi và nhờ hỗ trợ thì may mắn được các cán bộ công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo các đối tượng trên mạng.
Đại diện Công an xã Yết Kiêu (TP. Hải Phòng) cho biết, vào hôm qua (9/10), đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công sự việc đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cụ bà trên địa bàn, qua đó giúp nạn nhân bảo toàn tài sản.
Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, cụ bà Phạm Thị M (SN 1945, trú tại thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu) bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại từ đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Yết Kiêu và Công an TP Hà Nội. Quá trình nói chuyện, kẻ giả danh thông báo cho nạn nhân đang nợ ngân hàng ở Hà Nội số tiền hơn 38 triệu, đồng thời có liên quan đến một vụ án.
Trong cuộc nói chuyện, đối tượng yêu cầu cụ M. nhanh chóng ra ngân hàng rút toàn bộ tiền trong tài khoản và chuyển vào số tài khoản theo yêu cầu của kẻ giả danh.
Tin lời, cụ M. nhanh chóng đến ngân hàng chuyển tiền. Tuy nhiên trên đường đến ngân hàng, nạn nhân đã ghé vào UBND xã Yết Kiêu để hỏi, nhờ hỗ trợ và thời điểm này Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Yết Kiêu đang làm việc tại trụ sở.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các thành viên trong tổ đã kịp thời tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn giả danh Công an lừa đảo. Cùng với đó lực lượng công an hướng dẫn cụ M. tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm, Công an xã Yết Kiêu đã kịp thời ngăn chặn vụ việc, giúp cụ M. không bị thiệt hại tài sản và nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Công an xã Yết Kiêu khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi có yêu cầu làm việc, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo qua lực lượng an ninh cơ sở; không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để "xác minh, điều tra".
Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
