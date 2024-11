Biểu hiện của thiếu vitamin C

Thiếu vitamin C do đâu?

Vitamin C còn được gọi là acid ascorbic là một vitamin tan trong nước, cần cho các hoạt động hàng ngày của cơ thể. Tình trạng thiếu hụt vi chất này thường bắt nguồn từ việc ăn uống không hợp lý.

Trên thực tế cơ thể con người không thể tự tổng hợp được vitamin C mà phải bổ sung thông qua các nguồn từ bên ngoài. Do đó, nguyên nhân chính gây nên tình trạng thiếu vitamin C là do chế độ ăn uống không cân bằng, ít tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vitamin C như trái cây, rau củ quả hoặc thực phẩm bổ sung chứa vitamin C…

Ngoài ra, nguyên nhân gây thiếu hụt vitamin C còn có thể xuất phát từ tình trạng sức khỏe, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Chẳng hạn cơ thể sẽ rất khó hấp thụ vitamin C khi gặp một trong các vấn đề sức khỏe dưới đây: Viêm loét đại tràng, hóa trị, bệnh viêm ruột xuyên thành mãn tính (Crohn), cường giáp, hệ tiêu hóa yếu, dễ bị dị ứng… gây thiếu hụt vitamin C.

Nếu bị tiêu chảy kéo dài, người vừa trải qua phẫu thuật, phụ nữ đang trong thai kỳ hoặc sau sinh, người có thói quen hút thuốc và uống nhiều rượu, người lớn tuổi, người gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần, chán ăn… cũng gây thiếu hụt vitamin C.

Thực tế cho thấy vitamin C cần thiết cho sự phát triển mô và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất collagen cho da, sụn, mạch máu, dây chằng và gân. Vitamin C cũng cần thiết cho việc hấp thụ sắt, chữa lành vết thương và duy trì sức khỏe xương. Là một chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C giúp giảm thiểu các tổn thương do gốc tự do gây nên, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh như ung thư , bệnh tim.

Vitamin C được biết đến là một dưỡng chất quan trọng với cơ thể.

Biểu hiện thiếu hụt vitamin C

Vitamin C vô cùng cần thiết cho cơ thể, thiếu hụt vitamin C thể hiện qua việc cơ thể có các dấu hiệu sau:

Chậm liền vết thương

Khi bị thương, lượng vitamin C trong máu và mô sẽ giảm xuống. Cơ thể cần vitamin C để tạo collagen, đây là một loại protein đóng vai trò trong tất cả các giai đoạn để da lành lại. Bên cạnh đó vitamin C giúp bạch cầu trung tính chống lại nhiễm trùng xâm nhập từ vị trí vết thương.

Nướu chảy máu, chảy máu cam, bầm tím

Do vitamin C giúp giữ cho các mạch máu khỏe mạnh, hình thành máu đông để chống chảy máu. Bên cạnh đó collagen cũng rất cần thiết cho răng và lợi khỏe mạnh.

Tăng cân

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đã tìm thấy mối liên hệ giữa lượng vitamin C thấp sẽ khiến lượng mỡ trong cơ thể cao hơn, đặc biệt là mỡ bụng, do vitamin này đóng một vai trò trong việc giúp cơ thể đốt cháy chất béo để giải phóng năng lượng.

Da bị khô và nhăn

Những người có chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều vitamin C có thể có làn da mịn màng và mềm mại hơn. Bởi vitamin C là một chất chống oxy hóa nên sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do. Gốc tự do phá vỡ dầu, protein và thậm chí ADN nên khi thiếu vitamin C sẽ có triệu chứng da bị khô và nhăn.

Các triệu chứng khác khi bị thiếu hụt vitamin C là: Người mệt mỏi và hay cáu kỉnh, dễ mắc bệnh (suy giảm miễn dịch), mất thị lực do thoái hóa điểm vàng. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C tập trung bên trong nhiều loại tế bào miễn dịch để giúp chúng chống nhiễm trùng và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.

Thiếu vitamin C có liên quan đến miễn dịch kém và nguy cơ lây nhiễm cao hơn, bao gồm các bệnh nghiêm trọng như viêm phổi . Trong thực tế, nhiều người bị bệnh scorbut, một căn bệnh do thiếu vitamin C, cuối cùng tử vong vì nhiễm trùng do hệ thống miễn dịch kém.

Bổ sung vitamin C cho cơ thể bằng cách nào tốt nhất?

Chỉ những người ốm yếu và không thể ăn uống mới cần bổ sung vitamin C bằng thuốc uống hoặc tiêm. Với người bình thường thì nên tăng cường vitamin C thông qua thực phẩm ăn uống hàng ngày, bởi đây là các bổ sung hiệu quả và kinh thế nhất.

Thực phẩm giàu vitamin C như: Cam, quýt, bưởi, dâu tây, đu đủ, dưa hấu, xoài, đào, việt quất… đều là các loại hoa quả có hàm lượng vitamin C cao. Cà chua, cà rốt, ớt chuông, hành tây, cải ngọt, cải kale, cải bó xôi… tuy không chứa nhiều vitamin C như các loại quả nhưng vẫn là nguồn cung cấp vitamin C tốt cho cơ thể.

Nếu cần bổ sung vitamin C bằng các loại thực phẩm chức năng hoặc viên uống chứa vitamin C nên được sự tư vấn của bác sĩ, theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ. Tuyệt đối không nên lạm dụng thực phẩm chức năng vì nếu cơ thể quá thừa vitamin C thì cũng không cho cơ thể.