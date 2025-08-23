Mới nhất
Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm

Thứ bảy, 19:00 23/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Từ thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da cho đến phòng bệnh tim mạch – tất cả đều gói gọn trong thói quen uống nước ấm mỗi sáng.

Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm- Ảnh 1.

Một ly nước ấm ngay khi thức dậy không chỉ đánh thức cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim, não bộ và giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối.

Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm- Ảnh 2.Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng

Uống chỗ nước còn lại trong chai nhựa trên ô tô ngày hè nắng gắt, bạn nghĩ nó chỉ hơi nóng một chút, nhưng chuyên gia cho biết có thể chất độc đang đi vào cơ thể.

Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm- Ảnh 3.Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.

Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm- Ảnh 4.Uống nước mía kiểu này cực tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Nước mía là thức uống giải khát tuyệt vời, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Tuy nhiên, việc uống nước mía không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là 5 cách uống nước mía thông minh, vừa giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon, vừa đảm bảo sức khỏe.

 

Bảo An
Tin liên quan

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

'Bí mật' của trái tim khỏe và não minh mẫn: 6 thói quen buổi sáng ai cũng nên làm

'Bí mật' của trái tim khỏe và não minh mẫn: 6 thói quen buổi sáng ai cũng nên làm

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ một cơn đau ngực đột ngột thoáng qua, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp.

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể hối hận

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể hối hận

Sống khỏe - 6 giờ trước

Một nghiên cứu mới từ Đại học Texas ở El Paso (Mỹ) cho thấy một số tác dụng tốt từ cà phê, nhưng có thể "phản chủ" nếu bạn uống sai thời điểm.

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'

8 loại quả giúp cơ thể ‘chống đạn’ ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Mùa thu là mùa của nhiều loại trái cây bổ dưỡng. Ăn đúng loại không chỉ ngon miệng mà còn giúp phòng ngừa ung thư, bảo vệ tim mạch hiệu quả.

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạn

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Khát nước liên tục, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, da sạm bất thường… chính là những tín hiệu âm thầm cảnh báo bạn có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.

'Bí mật' của trái tim khỏe và não minh mẫn: 6 thói quen buổi sáng ai cũng nên làm

'Bí mật' của trái tim khỏe và não minh mẫn: 6 thói quen buổi sáng ai cũng nên làm

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ vài thói quen buổi sáng đơn giản, bạn đã có thể bảo vệ tim, tăng trí nhớ và giữ não bộ minh mẫn suốt cả ngày dài.

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường - một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Sống khỏe

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Sống khỏe
6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp

Top