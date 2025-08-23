Đừng xem thường: Uống nước ấm buổi sáng có thể 'cứu' bạn khỏi hàng loạt bệnh nguy hiểm

Một ly nước ấm ngay khi thức dậy không chỉ đánh thức cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim, não bộ và giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối.

Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng Uống chỗ nước còn lại trong chai nhựa trên ô tô ngày hè nắng gắt, bạn nghĩ nó chỉ hơi nóng một chút, nhưng chuyên gia cho biết có thể chất độc đang đi vào cơ thể.

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.