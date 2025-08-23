Mới nhất
Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể hối hận

Thứ bảy, 14:50 23/08/2025 | Sống khỏe
Một nghiên cứu mới từ Đại học Texas ở El Paso (Mỹ) cho thấy một số tác dụng tốt từ cà phê, nhưng có thể "phản chủ" nếu bạn uống sai thời điểm.

Cà phê được biết đến với nhiều lợi ích về mặt thể chất lẫn tinh thần, bao gồm việc gia tăng sự tỉnh táo, hưng phấn, cảm giác hạnh phúc... mỗi buổi sáng.

Tuy nhiên nếu uống vào buổi tối, thức uống này có thể thúc đẩy bạn dễ thực hiện các hành vi bốc đồng, liều lĩnh, theo nghiên cứu mới.

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể hối hận - Ảnh 1.

Uống cà phê buổi tối không phải là ý hay, nhất là khi bạn là người dễ bốc đồng - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, nhóm nghiên cứu từ Đại học Texas ở El Paso đã thiết kế một loạt thí nghiệm đưa caffeine vào chế độ ăn của ruồi giấm trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm liều lượng caffeine khác nhau, thời điểm tiêu thụ khác nhau.

Thí nghiệm được thiết kế nhằm mô phỏng việc con người uống cà phê trong các hoàn cảnh khác nhau.

Sau đó, các con ruồi giấm này nhận thử thách phản ứng với luồng khí mạnh khi bay. Đó là một kích thích tự nhiên gây khó chịu mà trong điều kiện bình thường, ruồi sẽ ngừng di chuyển một cách khôn ngoan.

Kết quả cho thấy ruồi giấm nhận caffeine vào ban ngày vẫn lựa chọn ngừng di chuyển khi đối diện với mối nguy hiểm tiềm năng, trong khi những con nhận caffeine ban đêm đã tiếp tục bay một cách bất chấp.

Ngoài ra, ruồi cái có vẻ bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn so với ruồi đực, nhưng lý do chưa rõ ràng.

Kết quả thí nghiệm này phù hợp với một số bằng chứng trước đây trên người, dựa theo các nghiên cứu dạng quan sát. 

Bên cạnh đó, cà phê đêm cũng thường ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, mà việc thiếu ngủ đã được biết đến là tác động xấu đến cả thể chất và tinh thần.

Các kết quả vừa được công bố trên tạp chí khoa học iScience.

