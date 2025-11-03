Bình luận thiếu văn hóa trên trang Fanpage Công an xã, người đàn ông được 'mời' lên làm việc
GĐXH - Tại cơ quan Công an, ông V khai do nhận thức còn hạn chế nên đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải nội dung không đúng, thiếu văn hóa gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội.
Theo Công an xã Bắc Thái Ninh (tỉnh Hưng Yên), qua công tác rà soát trên không gian mạng, đơn vị phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bình luận có nội dung không đúng chuẩn mực, thiếu văn hóa trên Fanpage của Công an xã Bắc Thái Ninh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan.
Cụ thể vào ngày 29/10, tài khoản Facebook mang tên V.Q đã đăng 2 bình luận trên Fanpage Công an xã Bắc Thái Ninh với nội dung không phù hợp. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã khẩn trương xác minh và mời ông Q.Đ.V (SN 1965, trú tại thôn Nha Xuyên, xã Bắc Thái Ninh), chủ tài khoản nói trên, lên làm việc.
Tại cơ quan Công an, ông V. thừa nhận do nhận thức còn hạn chế nên đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải nội dung không đúng chuẩn mực, thiếu văn hóa gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội.
Sau đó, Công an xã Bắc Thái Ninh đã giáo dục, tuyên truyền, yêu cầu ông V. gỡ bỏ toàn bộ các bình luận vi phạm và tự nguyện viết cam kết không tái phạm.
Theo Công an xã Bắc Thái Ninh, cùng với việc xử lý vụ việc, đơn vị còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, nội dung xấu độc trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân khác. Bên cạnh đó, phối hợp, thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
