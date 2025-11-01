Mới nhất
Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội

Thứ bảy, 06:30 01/11/2025 | Pháp luật
Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.

Công an xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T (SN 1972, trú thôn 2, xã Ea Kar) – giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Xử phạt thầy giáo đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự - nơi ông T công tác.

Theo hồ sơ, trong các ngày 19/9, 25/10 và 4/11/2024, ông T đã sử dụng tài khoản Facebook “HS Ngô Gia Tự” cùng các nhóm Zalo “Tổ ngoại ngữ – Ngô Gia Tự” và “Nhóm những người mê sự thật” (do ông T lập) để đăng nhiều thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2024–2029.

Công an xác định, các nội dung do ông T đăng tải chưa được kiểm chứng, xác thực, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Một số nội dung trong đó làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà P.T.D – Hiệu trưởng nhà trường (theo kết luận giám định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh).

Tuy nhiên, xét thấy tính chất, mức độ vi phạm chưa nghiêm trọng, chưa đến mức xử lý hình sự, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính ông T 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc ông gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự người khác đã đăng tải trên mạng xã hội.

MINH MINH
Cùng chuyên mục

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Điều khó tin là trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng.

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp vật tư trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 13/10/2025, chiếm đoạt tổng cộng 15,210 kg thép các loại, với tổng trị giá lên hơn 232 triệu đồng...

Hà Nội: Bắt đối tượng 4 tiền án chuyên lừa tiền xe ôm công nghệ

Hà Nội: Bắt đối tượng 4 tiền án chuyên lừa tiền xe ôm công nghệ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lòng tốt và sự nhẹ dạ của các tài xế xe ôm, đối tượng Nguyễn Xuân Thành (42 tuổi) đã dàn cảnh "quên chìa khóa" để lừa mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn Hà Nội. Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng này.

Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'

Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bổ sung thêm Quyết định bổ sung tội danh "trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé chủ kênh Tiktok "Gia đình Hải Sen".

Giám đốc Công an TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra cơ sở kinh doanh tại làng nghề La Phù

Giám đốc Công an TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra cơ sở kinh doanh tại làng nghề La Phù

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 31/10, Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh làng nghề La Phù, xã An Khánh (TP Hà Nội).

Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh niên gây ra 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố

Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh niên gây ra 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên chỉ từ 13 đến 16 tuổi đã bị Công an phường Phú Thượng (TP Hà Nội) bắt giữ khi đang tụ tập, có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, nhóm này thừa nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thành phố.

Cao Bằng: Xử lý nhóm thanh, thiếu niên hành hung người đi đường

Cao Bằng: Xử lý nhóm thanh, thiếu niên hành hung người đi đường

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã xác minh vụ xô xát giữa nhóm thanh thiếu niên tại khu vực nhà máy thủy điện Bảo Lạc B.

Tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở

Tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Qua kiểm tra nồng độ cồn cơ quan công an xác định, ông T.V.C (tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai) có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở.

Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Xem nhiều

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Pháp luật

GĐXH - Một TikToker có tiếng tại Hà Nội vừa bị Phòng An ninh mạng - Công an TP Hà Nội triệu tập làm việc và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, liên quan đến một vụ án đang được cơ quan công an điều tra.

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Pháp luật
Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Hoạt động khó tin của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Pháp luật
Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Trộm hơn 15 tấn thép ở công trường, nhóm bảo vệ, lái xe, công nhân nhận kết đắng

Pháp luật
Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Pháp luật

