Blended Learning – 'chìa khóa vàng' giúp KOHI tạo nên dấu ấn 10 năm trong giáo dục
Là cái tên tiên phong ứng dụng phương pháp đào tạo Blended Learning (mô hình học kết hợp Online và Offline), Kohi đã kiên trì theo đuổi phương pháp này suốt một thập kỷ và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.
Minh chứng rõ ràng nhất là việc Kohi trở thành thương hiệu uy tín với gần 1 triệu học viên, là đối tác đào tạo tiếng Nhật cho các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu Nhật Bản như: Canon, Toshiba, Nidec...
Trước sự chuyển mình mạnh mẽ của Giáo dục toàn cầu dưới làn sóng công nghệ, bài toán lớn đặt ra cho các tổ chức giáo dục hiện nay là: Làm thế nào để mọi đối tượng đều có cơ hội tiếp cận nguồn tri thức uy tín, chuẩn mực và chất lượng?
Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, một câu hỏi lớn được đặt ra cho mọi tổ chức đào tạo: Làm thế nào để việc học trở nên linh hoạt hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sâu sắc?
Nhiều năm trước khi "chuyển đổi số giáo dục" trở thành một xu hướng phổ biến, Kohi đã sớm nhìn thấy tương lai của ngành đào tạo ngôn ngữ. Từ đó, Kohi lựa chọn một con đường đầy thách thức nhưng mang tính chiến lược dài hạn: phát triển mô hình Blended Learning – phương pháp học kết hợp giữa đào tạo trực tiếp tại lớp và nền tảng học tập trực tuyến.
Suốt 10 năm kiên trì theo đuổi triết lý này, Kohi không chỉ xây dựng một mô hình đào tạo tiếng Nhật hiệu quả mà còn góp phần định hình một chuẩn mực mới cho giáo dục hiện đại tại Việt Nam.
Từ một ý tưởng tiên phong của đội sáng lập là những kĩ sư Bách Khoa Hà Nội đam mê công nghệ và tiếng Nhật, đến một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh.
10 năm trước, khi phần lớn trung tâm ngoại ngữ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lớp học truyền thống, Kohi đã đặt ra một giả định táo bạo:
Nếu người học có thể tiếp tục học sau giờ lên lớp, tiếp cận bài giảng mọi lúc mọi nơi và được cá nhân hóa lộ trình, hiệu quả học tập sẽ tăng lên vượt bậc.
Từ tư duy đó, Kohi bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào công nghệ giáo dục.
Mô hình Blended Learning tại Kohi được thiết kế không đơn thuần là "học online bổ trợ", mà là một hệ thống học tập khép kín:
- Học trực tiếp cùng giảng viên tại lớp để xây gốc nền tảng,
- Ôn tập lại bài đã học thông qua App KOHI trước và sau giờ học OFFLINE
- Luyện tập bằng hệ thống bài kiểm tra trên App KOHI
- Theo dõi tiến độ học theo thời gian thực được cập nhập liên tục theo mỗi tuần, mỗi tháng.
- Đánh giá liên tục để cá nhân hóa lộ trình từ KOHI.
Nhờ vậy, học viên không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời lượng trên lớp. Mỗi người có thể chủ động tăng tốc hoặc củng cố kiến thức theo đúng năng lực của mình.
Giải quyết bài toán lớn nhất của người học ngoại ngữ: quên kiến thức mà không biết hỏi ai.
Tại Kohi, công nghệ không thay thế con người. Công nghệ được sử dụng để giúp giáo viên dạy tốt hơn và giúp học viên học hiệu quả hơn.
Hệ thống số hỗ trợ giảng viên:
- Theo dõi mức độ chuyên cần của từng học viên ở mọi trình độ.
- Phát hiện sớm học viên mất gốc.
- Đánh giá điểm yếu theo từng kỹ năng
- Cá nhân hóa cách hỗ trợ từng học viên
Nhờ đó, giáo viên không còn giảng dạy theo kiểu "một chương trình cho tất cả", mà có thể đưa ra hướng dẫn sát với năng lực từng người.
10 năm bền bỉ tạo nên những thành quả vượt trội cho cộng đồng, cũng làm nên tên tuổi KOHI nổi tiếng khắp cả nước như ngày hôm nay.
Chính vì vậy, tương lai không thuộc về online hoàn toàn hay offline hoàn toàn.
Tương lai thuộc về những mô hình biết kết hợp ưu điểm của cả hai.
Kohi đã nhìn thấy điều đó từ 10 năm trước.
Và hôm nay, khi blended learning trở thành xu hướng toàn cầu, Kohi không còn chỉ là đơn vị đi theo xu hướng.
Kohi là một trong những tổ chức tiên phong tạo nên xu hướng ấy.
Với triết lý giáo dục bền vững, tư duy công nghệ và khát vọng nâng tầm giáo dục Việt Nam, Kohi đang từng bước hiện thực hóa một sứ mệnh lớn hơn việc dạy tiếng Nhật:
Xuất khẩu tri thức Việt Nam ra thế giới.
Xem ngay chương trình học KOHI tại: https://kohi.vn/
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