Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Thứ sáu, 09:28 14/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con có thể lựa chọn một trong 3 hình thức: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất. Đồng thời khi sang tên sổ đỏ cho con, người làm thủ tục sang tên cần phải nộp những khoản phí sau:

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026.

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 - Ảnh 2.Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất

GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 - Ảnh 3.Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng

GĐXH - Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng với hành vi này.

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 - Ảnh 4.Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

 

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