Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026.

1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh Việt Nam bước nhanh vào thời kỳ già hóa dân số cùng lộ trình tắt sóng 2G đang hoàn tất, nhu cầu về một thiết bị kết nối đơn giản, an toàn và vừa túi tiền cho người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các dòng điện thoại cơ bản chuyên biệt cùng những mẫu smartphone tối giản đang mở ra lối đi riêng cho phân khúc tiêu dùng đặc thù này.